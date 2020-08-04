Путешествие с детьми: личный опыт Джамалы
Популярная певица поделилась лайфхаками для перелетов с детьми
Известная украинская певица Джамала вместе с мужем и двумя сыновьями отдохнула на турецком курорте Мармарис. Певица, которая недавно стала мамой во второй раз, осталась довольна морским отдыхом, несмотря на неудобства при перелете после карантина и ношение масок в жаркую погоду. И с радостью поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram собственными лайфхаками для путешествий в самолете с детьми.
Итак, что же советует Джа в путешествиях с детьми?
- Брать по одному чемодану на взрослого человека. Она предупреждает, что "всякие детские чемоданы, которые вроде как должны возить дети, – это развод". По наблюдениям певицы, в итоге они становятся лишним грузом для взрослых.
- Вещей нужно брать столько, сколько вы бы хотели взять, но оставив дома ровно половину.
- Детская коляска обязательно должна легко разбираться одним нажатием локтя или ноги.
- В ручную кладь Джамала берет рюкзак со всем необходимым. "В дороге может произойти все что угодно – задержка рейса, ваш самолет может остановиться в пустыне... Ладно, с пустыней переборщила, но в целом там есть все необходимое для двух детей, аптечка и памперсы с запасом", – уточняет артистка.
- В самолет с собой нужно взять легкий перекус для детей: печенье, яблоки и бананы.
- Родителям следует закачать побольше мультиков перед полетом на телефон или планшет.
Джамала признается, что самое важное для путешествий с детьми – это терпение: "Главное – держаться! Несколько часов, особенно по дороге на отдых, ты проклинаешь все. Но потом все становится лучше".
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