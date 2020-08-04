Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Путешествие с детьми: личный опыт Джамалы

Сегодня, 20:00

Популярная певица поделилась лайфхаками для перелетов с детьми

Известная украинская певица Джамала вместе с мужем и двумя сыновьями отдохнула на турецком курорте Мармарис. Певица, которая недавно стала мамой во второй раз, осталась довольна морским отдыхом, несмотря на неудобства при перелете после карантина и ношение масок в жаркую погоду. И с радостью поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram собственными лайфхаками для путешествий в самолете с детьми.

Джамала поделилась лайфхаками для путешествий с детьми
Джамала поделилась лайфхаками для путешествий с детьми
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Итак, что же советует Джа в путешествиях с детьми?

  • Брать по одному чемодану на взрослого человека. Она предупреждает, что "всякие детские чемоданы, которые вроде как должны возить дети, – это развод". По наблюдениям певицы, в итоге они становятся лишним грузом для взрослых.
  • Вещей нужно брать столько, сколько вы бы хотели взять, но оставив дома ровно половину.
  • Детская коляска обязательно должна легко разбираться одним нажатием локтя или ноги.

Джамала с семьей
Джамала с семьей
Фото: instagram.com/jamalajaaa

  • В ручную кладь Джамала берет рюкзак со всем необходимым. "В дороге может произойти все что угодно – задержка рейса, ваш самолет может остановиться в пустыне... Ладно, с пустыней переборщила, но в целом там есть все необходимое для двух детей, аптечка и памперсы с запасом", – уточняет артистка.
  • В самолет с собой нужно взять легкий перекус для детей: печенье, яблоки и бананы.
  • Родителям следует закачать побольше мультиков перед полетом на телефон или планшет.

Джамала признается, что самое важное для путешествий с детьми – это терпение: "Главное – держаться! Несколько часов, особенно по дороге на отдых, ты проклинаешь все. Но потом все становится лучше".

Ранее мы рассказывали вам, что взять с собой на море: список необходимых вещей. Также читайте о море в Хорватии: где покупаться на Адриатическом побережье.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В какие страны украинцы смогут полететь летом 2020 года Жемчужина Египта: что предлагают украинцам лучшие отели Шарм-эль-Шейха Как научиться делать отличные фото в путешествии: лайфхаки от известного фотографа Куда поехать с детьми летом-2020: лучшие курорты Азовского моря
отдых Турция дети путешествия Джамала
Реклама

Новости партнеров

Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
"Жена" Винника выложила забавное совместное фото с певцом
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Красотка-жена и лапочка-сын: Влад Яма показал семейное фото
Она моложе беременной Каменских: с кем заметили Потапа
Она моложе беременной Каменских: с кем заметили Потапа

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Меган Маркл – 39: ответы на самые популярные google-запросы

Сегодня, 05:27Психология

Гороскоп на сегодня 4 августа: Овнам можно браться за новые дела, а Тельцов ждет активный день

Вчера, 14:13Fun

Илон Маск заявил, что пирамиды построили пришельцы: появилась реакция властей Египта

Вчера, 12:03Шоу-бизнес

Владимир Пресняков и Наталья Подольская станут родителями во второй раз – СМИ

Вчера, 11:38Events

Полнолуние 3 августа: что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:43Fun

Мужчина нашел на парковке четыре тысячи долларов: его реакция стала хитом Сети

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Ирина Федишин в ярком купальнике на пляже показала идеальную фигуру: фото

Вчера, 07:51Психология

Самые высокомерные знаки зодиака, которые считают себя лучше других

Вчера, 05:51Психология

Гороскоп на сегодня 3 августа: Водолею нельзя лениться, а Рыбам пора переходить к активным действиям

2 августаEvents

Гороскоп на завтра 3 августа 2020 года: кому из знаков зодиака грозит обман

2 августаEvents

Сегодня Ильин день-2020: узнайте, почему нельзя купаться в этот день

2 августаEvents

Сегодня Ильин день-2020: история и традиции праздника

2 августаШоу-бизнес

Наталье Могилевской – 45: ТОП-5 песен певицы, которые заставят вас поностальгировать

2 августаEvents

Ильин день-2020: яркие открытки, поздравления, картинки и стихи

2 августаПсихология

Гороскоп на неделю 2-8 августа: все знаки зодиака

2 августаEvents

Именины Ильи 2 августа: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

Новости партнеров

Балетки снова в тренде: какие выбрать в 2020 году
Балетки снова в тренде: какие выбрать в 2020 году
Сладкие помидоры на зиму. Аромат удивит - рецепт
Сладкие помидоры на зиму. Аромат удивит - рецепт
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Каменських на тлі чуток про вагітність показала фото
Каменських на тлі чуток про вагітність показала фото
Сергей Глушко показал откровенный снимок с Наташей Королевой
Сергей Глушко показал откровенный снимок с Наташей Королевой
Растет копией папы? Ани Лорак показала свежее фото дочери
Растет копией папы? Ани Лорак показала свежее фото дочери
Могилевская восхитила смелым нарядом и необычными украшениями
Могилевская восхитила смелым нарядом и необычными украшениями

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять