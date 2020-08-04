Путешествие с детьми: личный опыт Джамалы

Популярная певица поделилась лайфхаками для перелетов с детьми

Известная украинская певица Джамала вместе с мужем и двумя сыновьями отдохнула на турецком курорте Мармарис. Певица, которая недавно стала мамой во второй раз, осталась довольна морским отдыхом, несмотря на неудобства при перелете после карантина и ношение масок в жаркую погоду. И с радостью поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram собственными лайфхаками для путешествий в самолете с детьми.

Джамала поделилась лайфхаками для путешествий с детьми Фото: instagram.com/jamalajaaa

Итак, что же советует Джа в путешествиях с детьми?

Брать по одному чемодану на взрослого человека. Она предупреждает, что "всякие детские чемоданы, которые вроде как должны возить дети, – это развод". По наблюдениям певицы, в итоге они становятся лишним грузом для взрослых.

Вещей нужно брать столько, сколько вы бы хотели взять, но оставив дома ровно половину.

Детская коляска обязательно должна легко разбираться одним нажатием локтя или ноги.

Джамала с семьей Фото: instagram.com/jamalajaaa

В ручную кладь Джамала берет рюкзак со всем необходимым. "В дороге может произойти все что угодно – задержка рейса, ваш самолет может остановиться в пустыне... Ладно, с пустыней переборщила, но в целом там есть все необходимое для двух детей, аптечка и памперсы с запасом", – уточняет артистка.

В самолет с собой нужно взять легкий перекус для детей: печенье, яблоки и бананы.

Родителям следует закачать побольше мультиков перед полетом на телефон или планшет.

Джамала признается, что самое важное для путешествий с детьми – это терпение: "Главное – держаться! Несколько часов, особенно по дороге на отдых, ты проклинаешь все. Но потом все становится лучше".

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