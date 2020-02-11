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"Путешествуем как люди": МАУ изменила правила перевозки животных

С 12 февраля домашних любимцев с весом до 10 кг можно брать на борт

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:29
МАУ изменила правила перевозки животных Фото: facebook.com/flyuia.ua
МАУ изменила правила перевозки животных
Фото: facebook.com/flyuia.ua

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне сообщил, что с 12 февраля домашние любимцы с весом до 10 кг могут свободно путешествовать с МАУ в салоне самолета. Ранее вес питомца с клеткой не должен был превышать восьми килограммов (в случае перевеса требовалось оформление животного в качестве зарегистрированного багажа. – Ред.). Замеры переноски остались прежними – 55х40х20 см.

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"Мы в МАУ очень любим животных. Эти энергетические целители окружают нас дома и на работе, наполняя жизнь невероятным теплом. С 12 февраля домашние любимцы с весом до 10 кг могут свободно путешествовать с МАУ в салоне самолета. Поэтому они также заслуживают отдельных фотопостов", – заявил он.

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Количество животных, которых можно одновременно провозить, увеличилось: до восьми питомцев на дальнемагистральных рейсах (два в бизнес-классе, один в премиум-экономе, пять в эконом-классе) и до четырех на среднемагистральных (один в бизнес-классе, три в эконом-классе). Чтобы оформить перевозку, необходимо обратиться в авиакомпанию не позже, чем за 24 часа до вылета.

"У многих в МАУ есть домашний любимец или даже несколько, – отметила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая. – Поэтому мы очень хорошо понимаем, насколько критичными могут быть даже лишние 500 граммов. Чтобы перед полетом нашим пассажирам не приходилось сажать пушистиков на диету или ломать голову над тем, как облегчить вес контейнера, мы добавили два килограмма к максимально разрешенной норме, действующей у большинства авиаперевозчиков".

Как и раньше, бесплатно в салоне провозятся служебные животные и собаки-помощники сотрудников государственных органов, команд спасателей.

К слову, это решение МАУ, вполне вероятно, связано с историей "авиаперелета толстого кота Виктора", которого из-за лишнего веса не пустили на борт самолета и грозились сдать в багаж.

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Все подробности в спецтеме Советы путешественникам

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Источник: Сегодня
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