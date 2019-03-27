Пять опасных для туристов мест в мире
Мы подготовили для вас ТОП−5 мест, куда точно не стоит брать билет
Близится сезон отпусков, большинство уже решило, где проведет несколько недель этим летом. Но если вы все еще терзаетесь сомнениями, мы подготовили для вас ТОП−5 мест, куда точно не стоит брать билет.
Ла Оройа, Перу
Город опасен в первую очередь наличием тяжелых металлов в недрах. Постоянная работа заводов по добыче полезных ископаемых стала причиной кислотных дождей и болезней местного населения. Отравление тяжелыми металлами переносится очень тяжело, и вряд ли вы захотите провести отпуск именно так.
Венесуэла, Каракас
Ужасающая нищета местного населения толкает людей на любые поступки в отношении белых туристов с целью поживиться. Государство выделяет мало бюджета на полицию, поэтому порядка в Каракасе нет практически никакого. Отдохнуть спокойно у вас точно не получится.
Колумбия
Это родина Пабло Эскобара. Если вы смотрели одноименный фильм, вы в курсе, чем промышляют местные криминальные группировки. Однако сейчас страна стала спокойнее, и при соблюдении мер безопасности вы можете провести вполне адекватный отпуск. Однако районы, где все еще случаются вооруженные конфликты, стоит изучить заранее и не заходить туда ни при каких обстоятельствах.
Сомали
Будь вы хоть трижды экстремал и уверенный в себе человек, не стоит рисковать собой ради хвастливых фото в соцсетях. Все мы слышали о сомалийских пиратах, однако, если вы не любитель отдыха на шикарных яхтах, пираты не должны вас волновать. Проблемы возникают на суше, на территории самого государства. Хотя как такового государства и не существует. Скорее, несколько враждующих группировок. Радикальные настроения, религиозные распри становятся поводом для ожесточенных конфликтов. Сами понимаете, Сомали — не лучший вариант для тихого и спокойного, а главное — безопасного отдыха.
Змеиный остров
Это "ядовитый" уголок Бразилии. Одно из самых опасных мест в стране, которое полностью соответствует своему названию. Просто представьте: на один квадратный метр приходится аж 5 змей! Причем яд некоторых из них не поддается нейтрализации, а в условиях отдаленности от цивилизации встреча со змеей может обернуться для вас трагедией.
Напомним, составлен рейтинг самых интересных мест на Земле: фото ТОП-6. Кроме этого, назван самый доступный для отдыха город Европы. Также мы рассказывали о романтических уголках на планете, куда нужно поехать вместо Парижа.
Смотрите видео: как вдвое сэкономить на праздничных путешествиях
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram