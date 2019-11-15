Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

В эти места очень редко приезжают гости из других стран

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:50
Лонгйир Фото: instagram.com/schastliviy_geograf
Лонгйир
Фото: instagram.com/schastliviy_geograf

Норвежский путешественник Гунар Гарфорс уже дважды совершал кругосветное путешествие. Изданию The Guardian он рассказал о пяти замечательных странах, куда редко приезжают туристы.

Кирибати

Страна, расположенная во всех четырех полушариях. Ее ежегодно посещает только лишь 3600 туристов. Это не из-за нехватки достопримечательностей, просто туда не так легко добраться. Кирибати состоит из 32 атоллов (коралловый остров или архипелаг) и 1 острова.

47690649_2487536884806829_6605200236228780814_n
Кирибати
Фото: Instagram

Авиарейсов в столицу – Южная Тарава – мало, но в 2019 году национальные авиалинии AirKiribati расширяют свои направления в Фиджи и Австралию. Тарава состоит из четырех муниципалитетов. Самый большой – Бетио. Здесь есть хорошие рестораны и гостиницы. Главные развлечения – рыбная ловля, катание на каноэ и плавание в лагуне.

Доминика

Ежегодно Доминику посещает 79 000 туристов. Говорят, когда королева Испании Изабелла попросила Христофора Колумба описать эту страну, ему не хватило слов.

21296344_1346534392131340_103188444712271872_n
Доминика
Фото: Instagram

На острове есть что посмотреть – водопады, каньоны, тропические леса и 195 видов птиц. Столицу – город Розо – посещает последнее время больше туристов, поэтому здесь настоящий ресторанный бум. Гунар советует посетить Изумрудный бассейн или Кипящее озеро. Первое похоже на рай, а второе – на ад.

Суринам

Маленькая страна в Южной Америке. Страну ежегодно посещает 278 000 туристов. 80% территории покрыто тропическими лесами. Население всего 500 тысяч человек.

depositphotos_69221909_l-2015
Суринам
Фото: depositphotos

Здесь есть белоснежные песчаные пляжи на Атлантическом побережье, огромные реки и Столовая гора. Можно заняться каякингом, окунуться в водопад, пройтись по лесным тропинкам. Но самое яркое впечатление – посетить местные летние вечеринки, которые проводят по воскресеньям.

Санту-Антан, остров в Кабо-Верде

Санту-Антан – самый западный остров в Кабо-Верде. Его ежегодно посещает 668 000 туристов. Красота диких ущелий и базальтовых гор рассеивается между фермерских домиков. Это культурная столица страны с яркой ночной жизнью.

17494776_414020672285157_768693468313681920_n
Санту-Антан
Фото: Instagram

В Санту-Антан нет аэропорта, поэтому садитесь на паром с Минделу в Сан-Висенти, он ходит дважды в день.

Лонгйир, Норвегия

Норвегию посещают часто, а вот Лонгйир – административный центр норвежской провинции Свальбард (архипелаг Шпицберген) – не очень.

50104343_567906920349963_1763301075378100077_n
Лонгйир, Норвегия
Фото: Instagram

Температура здесь падает зимой до – 40 градусов. Поэтому просто выйти на улицу – это уже экстремальный спорт. Но тем, кто осмелится сюда добраться, понравится катание на собачьей упряжке и снегоходах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дверь в ад и розовое озеро: пять самых удивительных мест на планете

Напомним, есть семь загадочных мест на планете, куда никогда не попадут туристы.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Показали лучшие тревел-фото 2018 года из разных стран мира
фото страны достопримечательности путишествия
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 имен женщин, которые раздражают мужчин
5 имен женщин, которые раздражают мужчин
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Мини-пицца за 30 минут: ребенку в школу и взрослым на работу
Очень нежный: торт пломбир без духовки
Очень нежный: торт пломбир без духовки
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х

Популярные статьи

Сегодня, 12:50Travel

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

Вчера, 15:35Шоу-бизнес

"Меня это цепляет": Оля Цибульская устала от домыслов об отце своего сына

Вчера, 15:31Food

Рецепты на Новый год 2020: ТОП-5 салатов без майонеза

Вчера, 13:23Fun

14 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:05Шоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

13 ноябряFood

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов

13 ноябряEvents

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

13 ноябряШоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

13 ноябряFood

Клюква: польза и вред осенней ягоды

13 ноябряШоу-бизнес

У Аллы Мазур онкология: что известно об украинской телеведущей

13 ноябряШоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

13 ноябряПсихология

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

13 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева назвала свой рост, вес и рассказала о комплексах

12 ноябряEvents

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

12 ноябряТехно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

12 ноябряШоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

Новости партнеров

Добронравов поставил точку в скандале с сериалом
Добронравов поставил точку в скандале с сериалом "Сваты"
Самые сильные молитвы за детей
Самые сильные молитвы за детей
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Наргиз Закирова приходит в себя после «тюрьмы»
Наргиз Закирова приходит в себя после «тюрьмы»
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Могилевская заинтриговала признанием: «Я стану взрослой мамой»
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз
Бегите, если мужчина произнес хотя бы одну из этих фраз