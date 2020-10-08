Работа мечты для вашего питомца. Он сможет выбирать самый удобный pet-friendly отель в мире

Выбранные животные и их хозяева получат 10 бесплатных дней в любых отелях на выбор

Для большинства людей во всем мире домашние животные — это важные члены семьи. Так что вполне естественно, что если вы возьмете их с собой в путешествие, в отелях к ним должны относиться наилучшим образом. Поэтому сайт Hotels.com начал поиск группы "животных-критиков", которым поручено найти наиболее подходящие места для проживания с питомцами по всему миру.

Об этом сообщили Lonely Planet.

Работа мечты для вашего питомца – найти самый удобный pet-friendly отель в мире Фото: Depositphotos

Большие и маленькие животные будут разыскиваться, чтобы помочь обзору отелей мира, в которых разрешено размещение с домашними питомцами. Выбранные "критики" и их владельцы получат десять бесплатных ночей в любых pet-friendly отелях на выбор.

Участие могу принять домашние животные всех видов, если они смогут поместиться в гостиничном номере. Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно опубликовать фотографию своего питомца в Instagram с хэштегом #CreatureCritic, подписаться на @hotelsdotcom и отметить их на фото.

"Мы получили фантастическую реакцию на эту затею: домашние животные всех форм и размеров претендуют на звание одного из наших критиков", – прокомментировали в компании Hotels.com.

Недавнее исследование показало, что спрос на отели, где разрешено размещение с домашними животными, вырос на 300% за последние шесть месяцев после карантина и ограничений! В то же время, 37% владельцев домашних животных в Великобритании говорят, что их питомцы испытывают беспокойство в разлуке из-за того, что их оставили дома.

Ранее стало известно, что Airbnb запретит бронировать жилье на одну ночь на Хэллоуин, чтобы противостоять коронавирусу.

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