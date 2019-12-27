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Рим запускает единый билет для туристов: как пользоваться

Ввод новой системы позволит сбалансировать количество посетителей, считают власти города

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:14
В Риме вводят единый билет для топ-достопримечательностей
В Риме вводят единый билет для топ-достопримечательностей
Фото: Depositphotos

С 1 января 2020 года посетить самые знаменитые достопримечательности столицы Италии, где постоянно вводят новые запреты, можно будет по единому билету. Туристам предложат заплатить 16 евро за вход в Колизей, Римский форум и на Палатинский холм. Власти Рима надеются, что ввод новой системы позволит сбалансировать количество посетителей на разных локациях, пишет Roma Today.

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Гостям города предлагают два тарифа: "Супер" (16 евро), который включает также Дом Августа и церковь Санта-Мария-Антиква, и "Полный" (22 евро), предоставляющий доступ ко всем локациям в течение двух дней. Купить единый билет можно в кассах.

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"Рост турпотока был стабилен, пока не подошел к своему пределу. Колизей просто не может принять более трех тысяч человек одновременно", – отмечает Альфонсина Руссо, директор археологического парка Колизея. По ее словам, около 60 миллионов человек (или 0,8% населения мира) посетили Колизей за последние 10 лет.

Колизей, Рим
Колизей, Рим
Фото: Depositphotos

Ранее "Сегодня" сообщали, что власти Рима запретили купаться в фонтанах – за это нарушение придется заплатить до 900 евро. Кроме того, в Италии туристов может ждать и другой подвох – покупателям подделок на итальянских пляжах грозит до семи тысяч евро штрафа.

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Источник: Сегодня
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