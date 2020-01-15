Романтический Париж – за 26 евро: Ryanair начал распродажу авиабилетов на лето

Даты поездок должны попадать на период с мая по август 2020-го года

Ryanair объявил распродажу авиабилетов на лето 2020 Фото: Pixabay

Ирландский лоукостер Ryanair, который ранее сообщил о закрытии двух рейсов из Украины, открыл раннее бронирование на летние рейсы. Отправиться в ЕС по сниженной цене можно из польских городов Гданьск, Краков, Познань, Щецин и Быдгощ. Учтите, что количество акционных мест ограничено, а цена может меняться. Даты поездок должны попадать на период с мая по август 2020-го. Об этом сообщают на официальном сайте авиакомпании.

Смотрите видео: как лоукостеры накручивают цены билетов за счет дополнительных услуг

Дешевые авиабилеты от Ryanair на лето 2020 из Гданьска:

Осло – 13 евро

Гетеборг – 15 евро

Копенгаген – 16 евро

Лондон – 17 евро

Гамбург – 22 евро

Варианты бронирования из Гданьска

Скриншот: сайт Ryanair

Из Кракова

Львов – 14 евро

Киев (Борисполь) – 18

Стокгольм – 20 евро

Лондон – 22 евро

Париж – 26 евро

Из Познани:

Киев (Борисполь) – 20 евро

Барселона –28 евро

Мальта – 32 евро

Корфу – 47 евро

Полный список акционных предложений доступен на странице распродажи. Купить билеты можно на главной сайта Ryanair.

В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка только одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительную ручную кладь, а также багаж придется оплачивать отдельно.

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году. Главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

Напомним, ранее Ryanair поднял цену на приоритетную посадку и перевозку багажа.

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