Романтический Париж – за 26 евро: Ryanair начал распродажу авиабилетов на лето
Даты поездок должны попадать на период с мая по август 2020-го года
Ирландский лоукостер Ryanair, который ранее сообщил о закрытии двух рейсов из Украины, открыл раннее бронирование на летние рейсы. Отправиться в ЕС по сниженной цене можно из польских городов Гданьск, Краков, Познань, Щецин и Быдгощ. Учтите, что количество акционных мест ограничено, а цена может меняться. Даты поездок должны попадать на период с мая по август 2020-го. Об этом сообщают на официальном сайте авиакомпании.
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Дешевые авиабилеты от Ryanair на лето 2020 из Гданьска:
- Осло – 13 евро
- Гетеборг – 15 евро
- Копенгаген – 16 евро
- Лондон – 17 евро
- Гамбург – 22 евро
Из Кракова
- Львов – 14 евро
- Киев (Борисполь) – 18
- Стокгольм – 20 евро
- Лондон – 22 евро
- Париж – 26 евро
Из Познани:
- Киев (Борисполь) – 20 евро
- Барселона –28 евро
- Мальта – 32 евро
- Корфу – 47 евро
Полный список акционных предложений доступен на странице распродажи. Купить билеты можно на главной сайта Ryanair.
В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка только одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительную ручную кладь, а также багаж придется оплачивать отдельно.
Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году. Главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.
Напомним, ранее Ryanair поднял цену на приоритетную посадку и перевозку багажа.
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