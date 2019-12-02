Розовый понедельник: Wizz Air распродает авиабилеты от 8 евро

Много выгодных предложений можно найти с вылетом из Украины, Польши и Литвы

Wizz Air распродает авиабилеты Фото: Depositphotos

Лоукостер Wizz Air запустил акцию "розовый понедельник" – скидка 30% на полеты для всех посетителей сайта. Даты рейсов не ограничены. Скидка на покупку авиабилетов действуют до двух часов ночи 3 декабря и доступна, в том числе, для членов Wizz Discount Club. Много выгодных предложений можно найти с вылетом из Польши, Литвы и Украины.

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Учтите, чем дороже билет, тем заметнее разница с предпродажным периодом, поскольку в цену каждого билета вложен административный сбор в размере 7-9 евро (в зависимости от страны вылета), скидка на который не распространяется. Минимальная возможная цена за полет во время акции – 7,8 евро. Купить билеты можно на сайте Wizz Air.

Напомним, с 1 ноября 2018 года без оплаты услуги приоритетной посадки Wizz Air разрешает брать в салон одну сумку размером максимум 40х30x20 см. Вес – до 10 кг. Ранее объем составлял 55х40х23 см. Теперь такая ручная кладь должна полностью помещаться под сидение и не занимать верхнюю "багажную" полку в салоне. Пользоваться полкой смогут только те пассажиры, которые оплатят услугу Wizz Priority.

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