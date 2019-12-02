Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Розовый понедельник: Wizz Air распродает авиабилеты от 8 евро

Много выгодных предложений можно найти с вылетом из Украины, Польши и Литвы

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:57
Wizz Air распродает авиабилеты
Wizz Air распродает авиабилеты
Фото: Depositphotos

Лоукостер Wizz Air запустил акцию "розовый понедельник" – скидка 30% на полеты для всех посетителей сайта. Даты рейсов не ограничены. Скидка на покупку авиабилетов действуют до двух часов ночи 3 декабря и доступна, в том числе, для членов Wizz Discount Club. Много выгодных предложений можно найти с вылетом из Польши, Литвы и Украины.

Смотрите видео: МАУ ужесточила требования по перевозке багажа

Учтите, чем дороже билет, тем заметнее разница с предпродажным периодом, поскольку в цену каждого билета вложен административный сбор в размере 7-9 евро (в зависимости от страны вылета), скидка на который не распространяется. Минимальная возможная цена за полет во время акции – 7,8 евро. Купить билеты можно на сайте Wizz Air.

Напомним, с 1 ноября 2018 года без оплаты услуги приоритетной посадки Wizz Air разрешает брать в салон одну сумку размером максимум 40х30x20 см. Вес – до 10 кг. Ранее объем составлял 55х40х23 см. Теперь такая ручная кладь должна полностью помещаться под сидение и не занимать верхнюю "багажную" полку в салоне. Пользоваться полкой смогут только те пассажиры, которые оплатят услугу Wizz Priority.

Также "Сегодня" ранее писали, какие авиалинии считаются самыми бюджетными: новый рейтинг.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Лоукостер откроет шесть рейсов из Запорожья в Европу: названы цены Цены от 10 евро: Wizz Air запускает новые авиарейсы из Украины Wizz Air будет летать из Одессы: цены от 15 евро Известный лоукостер открывает рейсы из Одессы в шесть городов Евросоюза
туризм видео путешествия Wizz Air авиабилеты
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
5 имен мужчин, из которых получаются мамины сынки
Пугачова гучно зганьбилася на очах у мільйонів
Пугачова гучно зганьбилася на очах у мільйонів
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:00Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Сегодня, 09:08Wellness

Как вылечить ангину у взрослого: лучшие таблетки и народные средства

Сегодня, 08:36Events

Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине

Вчера, 22:18Психология

Гороскоп на неделю 1-7 декабря: все знаки зодиака

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

Нежность и трепет: в сети обсуждают выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019

Вчера, 11:08Events

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

Вчера, 11:03Fun

Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

Лилия Подкопаева призналась, какое имя дала новорожденной дочери

Вчера, 09:59Техно

ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года

Вчера, 08:16Шоу-бизнес

М1 Music Awards. П'ять: список победителей

30 ноябряСтиль

Екатерина Кухар удивила прозрачным нарядом на вечеринке

30 ноябряTravel

Новые правила перевозки ребенка в такси и своем авто: все, о чем нужно знать

30 ноябряFun

Ученых удивил пес, который жил 18 тысяч лет назад: фото

29 ноябряШоу-бизнес

Супруг Анастасии Заворотнюк уехал из России с близкой подругой актрисы

29 ноябряFun

Что подарить на Новый год 2020: идеи подарков для всех

29 ноябряШоу-бизнес

Украинка победила в Miss Summer International 2019: что известно об Анне Гаврылив

Новости партнеров

Пугачова гучно зганьбилася на очах у мільйонів
Пугачова гучно зганьбилася на очах у мільйонів
Тайна убийства Талькова: СМИ впервые показали важные документы
Тайна убийства Талькова: СМИ впервые показали важные документы
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
"Мы разъехались": Потап показал утреннее фото с Каменских
Всплыли подробности о нерожденном сыне Аллы Пугачевой
Всплыли подробности о нерожденном сыне Аллы Пугачевой
Как визуально увеличить маленькую комнату: 12 простых приемов
Как визуально увеличить маленькую комнату: 12 простых приемов
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Галкин о политических амбициях: пристрелят до инаугурации
Галкин о политических амбициях: пристрелят до инаугурации