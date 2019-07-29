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Ryanair изменил цены на авиабилеты: сколько теперь стоит багаж

Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания объявила о повешении стоимости услуг

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:43
Ryanair поднял цену на приоритетную посадку и перевозку багажа
Ryanair поднял цену на приоритетную посадку и перевозку багажа
Фото: Pixabay

Ирландский лоукостер Ryanair поднял цену на приоритетную посадку и перевозку багажа. Изменения уже вступили в силу и распространяются на все рейсы Ryanair и Lauda, сообщает Lowcostavia.

Цена услуги Priority (приоритетная посадка) раньше была в пределах 6-10 евро, а теперь составляет 6-12 евро. Также подорожал малый регистрируемый багаж до 10 кг – пассажирам придется платить от 10 до 17,5 евро при оформлении услуги при бронировании и 10-25 евро после покупки авиабилета. До этого диапазон цен составлял 10-12 евро и был одинаковым как при оформлении услуги при покупке билета, так и после этого.

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Напомним, Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году, главный офис компании и сегодня расположен в ирландском Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. В целом самолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

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Фото: REUTERS/Borut Zivulovic

Ранее "Сегодня" писали, что Ryanair запускает новый рейс из Харькова: названы расписание и цена билетов. Новое направление будет доступно для пассажиров с 27 октября 2019 года. Кроме того, в продаже появились доступные авиабилеты из Киева в разные города Европы.

Напомним, крупнейший лоукостер Европы "украинизировал" Киев, Одессу и Львов. К переименованию украинских городов латиницей также присоединились еще три аэропорта.

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Источник: Сегодня
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