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Ryanair распродает самые дешевые авиабилеты на весну 2020

Доступные для бронирования по акции даты – с 1 марта по 31 мая 2020 года

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:49
Ryanair распродает 100 тысяч билетов по Европе
Ryanair распродает 100 тысяч билетов по Европе
Фото: Depositphotos

Лоукостер Ryanair распродает 100 тысяч билетов по Европе со скидкой 30%. В акции, которая продлится до 20 февраля, участвуют украинские города Киев (Борисполь), Львов и Одесса. Забронировать дешевые авиабилеты на даты с 1 марта по 31 мая 2020-го года можно на официальном сайте Ryanair.

Смотрите видео: как лоукостеры накручивают цены билетов за счет дополнительных услуг

Дешевые авиабилеты из Киева в Европу

  • Киев – Катовице – 10 евро
  • Киев – Краков – 10 евро
  • Киев – Познань – 13 евро
  • Киев – Вильнюс – 15 евро
  • Киев – Лондон – 19 евро
  • Киев – Мадрид – 35 евро
Варианты бронирования из Киева
Фото: Ryanair

Дешевые авиабилеты из Львова в Европу

  • Львов – Дюссельдорф – 10 евро
  • Львов – Варшава – 15 евро
  • Львов – Лондон – 19 евро
  • Львов – Познань – 21 евро

Дешевые авиабилеты из Одессы в Европу

  • Одесса – Вроцлав – 10 евро
  • Одесса – Познань – 10 евро
  • Одесса – Берлин-Тегель – 15 евро
  • Одесса – Берлин- Шенефельд – 19 евро.
Варианты бронирования из Одессы и Львова
Фото: Ryanair

В стоимость билета по сниженной цене включена перевозка только одного предмета ручной клади размером не более 40×25×20 см. Дополнительную ручную кладь, а также багаж придется оплачивать отдельно.

Ryanair – крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания. Ее создали в Ирландии в 1985 году. Главный офис компании расположен в Дублине. В 2018 году лоукостер официально начал работать в Украине. Cамолеты Ryanair осуществляют рейсы в 33 странах Европы и африканском Марокко.

Напомним, Ryanair в 2019 году поднял цену на приоритетную посадку и перевозку багажа. Кроме этого, сайт "Сегодня" также писал, что крупнейший лоукостер Европы "украинизировал" Киев, Одессу и Львов.

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Источник: Сегодня
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