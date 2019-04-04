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Где в Украине цветет сакура: ТОП-3 мест

Узнайте, когда цветет сакура

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:11
Сакура - символ Японии
Сакура - символ Японии
Фото: Pixabay

Весна – время цветения сакуры. Эти, на первый взгляд, мелкие, простенькие и невзрачные цветы, дальние родственники нашей вишни, расцветая в общей и буйной массе, представляют собой невообразимо красивую картину. Сады и парки буквально утопают в море цветов всех оттенков розового. Полюбоваться на цветущую сакуру съезжаются тысячи людей, причем не только в Японии, но и во всем мире, где зацветает сакура. В том числе, и в Украине.

Цветущая сакура в Украине

В Украине есть несколько мест, где в больших количествах произрастает это декоративное дерево, и в периоды цветения собирает вокруг себя множество благодарных зрителей.

Сакура в Ужгороде
Сакура в Ужгороде
Фото: Depositphotos

К примеру, в Ужгороде на Закарпатье высажена самая длинная в Европе Аллея сакуры. Изначально эти деревья росли в районе набережной речки Уж, но с годами они заполонили собой весь город. Ежегодно, начиная с середины апреля и вплоть до мая, когда в Украине буйно цветет сакура, Ужгород на время превращается в настоящие японские сады. Сюда съезжаются туристы со всех уголков страны. Также в течение многих лет в это время регулярно проводится красивый праздник, посвященный цветущей японской вишне – Сакура-фест.

Сакура в Мукачево
Сакура в Мукачево
Фото: Depositphotos

Еще одно место цветущих сакур на Закарпатье – это Мукачево. Здесь по ул. Маргитича высажена целая аллея молодых деревьев. Также есть и старожилы. К примеру, на ул. Сеченой растет самая первая сакура, которую посадили в Закарпатской области еще в начале 20-х годов прошлого столетия. А раньше всех в Мукачево зацветает местная знаменитость – "Бешенная Сакура" возле ЦУМа.

Сакура в Киеве
Сакура в Киеве
Фото: Depositphotos

В Киеве полюбоваться цветущей сакурой можно в парке Киото, который находится в Ботаническом саду им. Н.Н. Гришко. Этот парк был создан в начале 70-х годов прошлого века в честь дружеских отношения между Украиной и Японией и в нынешнее время получил популярность благодаря высаженной в 2011 году сакуровой аллее. Она была занесена в книгу рекордов Гинесса, как самая длинная в мире аллея сакур, ее протяженность составляет почти 1 км.

Также деревья сакуры есть в ботаническом саду им. Фомина при Киевском университете им Т. Г. Шевченко. Сад расположен в самом центре столицы, возле метро Университет. Это спокойное и красивое место, где можно отдохнуть от городской суеты и насладиться видом белой и розовой цветущей сакуры.

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Сакура – символ Японии

Цветущая сакура для японцев – это национальный символ, гордость и повод для красивого и нарядного празднества ханами, посвященного любованию цветами. Весенние пикники под цветущей сакурой – неотъемлемый атрибут Японии.

По всей стране известны места, где можно полюбоваться красотой цветущей сакуры. Также в Японии растут знаменитые и древние деревья, насчитывающие сотни веков. К примеру,  старейшая Сакура Века богов в префектуре Яманаси имеет возраст около 2000 лет, а Сакура-водопад в Михару в префектуре Фукусима насчитывает более 1000 лет.

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На протяжении многих веков сакура была непосредственно связана с культурной жизнью страны. Нежность ее цветения воспевалась в японской поэзии и музыке. Красота миллионов одновременно раскрывшихся бутонов отражалась мастерами в художественных произведениях. Изображение цветов и лепестков увековечено в геральдике и нумизматике. А хрупкость, мимолетность и необыкновенная красота цветов, которую часто сравнивают со  скоротечностью человеческой жизни, легла в основу японской философии.

Вишневая тематика занимает почетное место в индустрии сувениров и подарков. И в японской кулинарии также применяется сакура, плоды, листья и цветы которой активно используются для приготовления угощений и напитков. К примеру, из засоленных цветов сакуры делают любовный напиток сакураю, которым принято угощаться во время свиданий.

Время цветения сакуры

Сакура
Сакура
Фото: Pixabay

Обычно на своей родине, в Японии, сакура начинает цвести в марте-апреле, прокатываясь волной по всей стране – с юга на север. Период ее цветения составляет всего несколько недель. Каждый японец стремится посетить парки, чтобы полюбоваться на это чудо природы. Сакура также привлекает огромное количество туристов и гостей страны.

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