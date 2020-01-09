"Самолет из-за этого не потерпит крушение": пилот развеял один их главных мифов об авиаперелетах

Пилот Патрик Смит из Великобритании рассказал, стоит ли пассажирам бояться турбулентности

Развеян страх пассажиров самолетов перед турбулентностью Фото: Depositphotos

Пилот пассажирского самолета Патрик Смит из Великобритании развеял один из самых главных страхов пассажиров авиалайнеров. По его словам, путешественникам не стоит бояться турбулентности, поскольку проектировка воздушных судов помогает в такой ситуации выдержать все нагрузки.

"Это похоже на проектирование автомобиля с хорошей подвеской, предназначенной для того, чтобы проехать по дороге с выбоинами", – пояснил летчик в интервью изданию Express.

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Патрик Смит добавил, что даже самый мощный порыв воздуха или воздушная яма не способны развернуть самолет, сбить его с маршрута или ввести в штопор. "Самолет из-за этого не потерпит крушения, какими бы ни были неблагоприятными условия", – подчеркнул он.

По словам пилота, турбулентность оценивается по такой шкале: легкая, умеренная, тяжелая и экстремальная. Последняя нередко может быть опасна для самих путешествующих. В частности, чтобы избежать травм, следует подчиняться требованиям членов экипажа.

Пилот рассказал о турбулентности во время полета Фото: Unsplash

"Каждый год во всем мире около ста человек, половина из которых являются стюардессами, достаточно серьезно травмируются из-за турбулентности. Наиболее распространенными являются травмы головы, шеи, плеча и лодыжки", – рассказал Смит, отметив, что пассажирам во время турбулентности стоит больше думать о личной безопасности.

Напомним, многие пассажиры интересуются, что происходит в кабинке пилота после взлета и до посадки. В интервью изданию Express капитан воздушного корабля ответил на все интересующие путешественников вопросы. Кроме этого, пилот назвал лучшие места в самолете.

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