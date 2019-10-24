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Самолеты, Чернобыль и Булгаков: лучшие музеи Киева, которые нужно обязательно посетить

Всего в Киеве действуют более 100 музеев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:54
ТОП лучших музеев Киева
ТОП лучших музеев Киева

Можем поспорить, что музеи, перечисленные в этой статье, вы больше нигде не встретите. В эксклюзивном материале Сегодня.Lifestyle мы подобрали несколько комплексов, которые не имеют аналогов и ассоциируются только с Киевом и Украиной.

Первым открывает наш список – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины. Многие его в народе называют "Музей Пирогово", так как расположен он на территории одноименного села.

Общая площадь комплекса около 150 гектаров и находится он под открытым небом. Обувь сюда лучше брать поудобнее, чтобы как следует обойти и рассмотреть более 300 экспонатов, расположенных на территории музея.

Здесь часто проводят народные гулянья и тематические праздники, а на выходных можно попасть на ярмарку народных мастеров. Также на территории комплекса предлагают прокатиться на лошадях и пообедать на свежем воздухе. А для тех, кто чтит традиции можно провести обряд венчания или крестины, в действующей старинной деревянной церкви.

Прогулка по музею перенесет вас в то самое украинское село, где стоят белёные хатки с соломенной крышей, ветровая мельница и деревянная церковь. Здесь можно увидеть самые разнообразные образцы народной архитектуры, каждый оформлен согласно определённому региону Украины: Карпаты, Полесье, Полтавщина и пр. Если хотите узнать, как жили наши предки и какой у них был быт – вам сюда.

А самое приятное, что вся эта волшебная атмосфера с удивительной культурой и природой располагается прямо в Киеве. В "Пирогово" легко можно доехать на машине или маршрутке от Лыбедской площади, Выставочного Центра или Дарницкой площади.

Где: Киев, ул. Академика Тронька
Стоимость входного билета: взрослый – 50.00 грн., детский – 30,00 грн., школьников от 7 до 10 лет – 15,00 грн, для детей до 7 лет вход свободный.

Следующий в списке – Национальный музей Чернобыля.

Одноименный музей посвящен событиям той самой злосчастной аварии, анализу ее причин и последствий. Экспозиция насчитывается около 7000 различных экспонатов. Среди которых предметы быта людей из зоны отчуждения, брошенные жителями после аварии, личные вещи ликвидаторов, уникальных видеоматериалы, документы и карты с грифом "Секретно". Все, что косвенно или напрямую соотносится с событиями аварии на 4-ом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. Благодаря экспозиции музея можно проследить хронологию событий о катастрофе далекого 1986 года и ее последствиях.

К одному из самых сильных экспонатов музея можно отнести коридор с табличками населенных пунктов. Все они когда-то были брошены людьми после аварии и со временем пришли в небытие.

Это один из первых музеев, открытых в независимой Украине. По концепции и подаче он не имеет аналогов. Тут собрана вся боль и память о том, какой может быть цена человеческой ошибки. Больше всего будоражит потолок зала, выполненный в виде символической карты мира. На макете обозначены электростанции Земли, которые мигают тревожными огоньками, как бы напоминая нам быть всегда на страже.

Где: Киев, переулок Хоревой, 1, ст. м. "Контрактовая площадь"
Стоимость входного билета: уточнять в кассе музея или на официальном сайте.

Государственный музей авиации Украины

В этом музее вас ждет максимальное погружение в его атмосферу.

Во-первых, комплекс расположен под открытым небом, рядом со столичным аэропортом "Киев" (Жуляны). Помимо основных экспонатов здесь можно посмотреть, как в небо поднимаются действующие самолеты. Взлетно-посадочная полоса проходит в 100 метрах за прозрачным забором, а звуки взлета и посадки – добавляют особую атмосферу музею.

Во-вторых, сразу при входе расположена площадка, заставленная самолетами и вертолетами различных размеров. Несмотря на то, что музей один из самых молодых столичных комплектов, торжественное открытие состоялось в 2003 году, он уже может похвастаться своей коллекцией экспонатов. Сейчас это самым большой историко-технический музей в нашей стране и один из крупнейших во всей Восточной Европе.

Экспозиция музея постоянно развивается и дополняется. Изначально она начиналась с 33 экспонатов, а сейчас насчитывает почти 70 самолетов и вертолетов. Тут можно посмотреть на Ил-86, первый серийный Ту-104, а также редкостные ныне МиГ-15УТИ и Ми-1М. Также есть некоторые модели с доступным салоном. То есть за определённую плату можно попасть во внутрь Ил-62, Ми-26 и других открытых транспортных средств.

Где: Киев, ул. Медовая, 1
Стоимость входного билета: полный билет (включает в себя вход на территорию музея и посещение кабины самолётов) от 80 гр. Вход на территорию комплекса от 40 гр. Детали, условия и режим работы предварительно лучше посмотреть на официальном сайте.

Музей Михаила Булгакова

Один из самых таинственных музеев в самом сердце столицы. Находится он в доме, который некогда занимала семья известного писателя – Михаила Булакова. Здесь вырос писатель, тут же принимал своих первых пациентов и это же место стало прототипом дома Турбиных в романе "Белая гвардия".

В экспозицию музея вошли 2500 экспонатов, связанных с жизнью и творчеством писателя. Основная часть выставки находится на втором этаже дома, собственно, в квартире №2, которую некогда занимала семья писателя.

Здесь можно увидеть личные вещи Булгакова и послушать про его жизнь в Киеве. История писателя и его семьи в этом доме, тесно переплетается с его романом "Белая гвардия". Каждая комната имеет свой цвет и рассказывает про отдельный эпизод из жизни Михаила. Здесь представлены как реальные вещи Булгакова, так и описанные в "Белой гвардии" предметы из жизни героев. Чтобы было легче отличить, где правда, а где вымысел, оригинальные вещи остались в своем естественном виде, а вот вымышленные предметы были окрашены в белый цвет.

В доме царит своя атмосфера и есть немного мистики, все в жанре Булгакова. Например, вход в одну из комнат лежит через шкаф, а в другой при выключенном свете происходит нечто удивительное. Музей можно посмотреть самостоятельно или заказать экскурсию.

Рядом с домом расположен памятник Михаилу Булгакову. Когда его установили, туристы почему-то начали тереть ему нос, мол на счастье. Сотрудники музея нашли выход из данной ситуации, чтобы памятник не потерял свой вид. Они придумали легенду про желтые ботинки, чтобы приучить туристов не тереть нос памятнику и с уважением относиться ко всем памятникам в городе. Оказывается, Булгаков был тот еще модник, он щеголял по Киеву в своих любимых желтых лаковых ботинках. Поэтому, сейчас туристов призывают тереть не нос, а ботинки, которые от потертостей начитают желтеть. Все это и много другое вам могут поведать сотрудники музея.

Где: Киев, Андреевский спуск, № 13
Стоимость входного билета: уточнять на официальном сайте или в кассе музея.

Не пропустите также первую часть материала о лучших музеях современного Киева.

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Киев музеи куда пойти
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