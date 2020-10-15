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ТОП-5 самых инстаграмных отелей Карпат с видом на горы

Сегодня, 17:49

Подборка аутентичных домиков и отелей в Карпатах

Осень – отличный период для отдыха и духовной перезагрузки в горах. Туристов гораздо меньше, да и цены приятнее. К тому же, листва деревьев приобретает желтый и красный окрас, что создает атмосферу уюта.

А сделать ваше путешествие идеальным помогут отели и гостевые домики с шикарным видом на горы. Мы подобрали для вас ТОП-5 отелей Карпат, из окон которых открываются самые красивые панорамы.

"Червона Рута"

"Червона Рута"
"Червона Рута"
Фото: chervona-ruta.com

"Червона Рута" – комплекс, расположенный у подножия горы Большой Шаян, вмещает в себя 17 мини-котеджей, спа-комплекс и ресторан. У каждого домика свой неповторимый стиль – вдохновленный гуцульским колоритом, швейцарским горным уютом, или, например, альпийскими цветами.

Небольшие стильные дома посреди природы – отличное место, чтобы отключить телефон, отдохнуть душой и помечтать.

Стоимость коттеджей за ночь от 1900 грн до 3000 грн.

Адрес: Закарпатская обл, с. Шаян, ул. Центральная, 13

Stara Pravda Hotel – History

Stara Pravda Hotel – History
Stara Pravda Hotel – History
Фото: booking.com

Этот уютный дизайн-отель расположен у подножья горы Хомяк, и в 3 км от курорта Буковель. Кроме любования шикарным видом из собственных балконов, гости смогут отправиться в сауну или бассейн с подогревом.

Все номера гостиницы оформлены в традиционном карпатском стиле. А его концепция – показать правду о настоящем карпатском гостеприимстве и столетнем покое стройных елей.

Одна ночь в отеле в номере полулюкс с видом на горы обойдется в 1800 грн.

Адрес: Ивано-Франковская обл, с. Поляница, ул. Подина, 62а

"Вежа Ведмежа"

"Вежа Ведмежа"
"Вежа Ведмежа"
Фото: Facebook

По легенде, этот отель расположен на месте, где когда-то медведица спасла жизнь отважного рыцаря – у горнолыжного курорта Славское. Отель находится посреди гор и недалеко от реки. Вмещает 27 номеров, каждый с отличительным, оригинальным дизайном.

К услугам гостей – открытый бассейн с подогревом, SPA-комплекс с баней, чаном и джакузи, веревочный парк и небольшой зоопарк.

Одна ночь в отеле в номере стандарт с видом на горы обойдется в 2750 грн.

Адрес: Львовская обл, с. Волосянка, ул. Опрышков, 1

Hoch Land

Hoch Land
Hoch Land
Фото: booking.com

В переводе с немецкого название гостевого дома означает "высокая земля". Отель славится своей панорамной терассой, где можно наслаждаться едой в ресторане, или просто отдыхать, созерцая захватывающие виды на карпатские вершины – Говерлу, Драгобрат и Петрос.

Отдыхающие могут заказать конную прогулку или отправиться на пеший поход в горы.

Проживания в стандартном номере обойдется в 1100 гривен за ночь.

Адрес: Ивано-Франковская обл, с. Яблуница

"Прованс"

"Прованс"
"Прованс"
Фото: theprovencevillage.com

Бутик-вилла "Прованс" находится в 30 км от поселка Славское. К услугам гостей мини-гостиницы – терраса и собственный ресторан, а также прокат велосипедов. Поблизости можно заняться рыбной ловлей или покататься верхом на лошадях.

Здесь вы сможете насладиться всеми красками золотой осени вдали от шумных городов, наблюдая при этом волшебные виды.

Двухместный номер с видом на горы обойдется в 1200 грн за ночь.

Адрес: Закарпатская обл, с. Буковинка

Ранее мы рассказывали, как провести выходные в Славском: беседка над пропастью и казацкий чан. Также вам может быть интересно узнать, что делать в Одессе, когда море холодное.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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