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Самые красивые в мире рестораны возле воды: рейтинг

Список CNN поможет вам выбрать лучшее место для обеда или ужина во время путешествия

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:50
Ресторан Sundara Bali в Индонезии Фото: instagram.com/sundarabali
Ресторан Sundara Bali в Индонезии
Фото: instagram.com/sundarabali

Сайт авторитетного американского телеканала CNN назвал ТОП-26 лучших ресторанов мира, расположенных у воды. По мнению экспертов издания, именно в этих заведениях подают самую вкусную еду и здесь открываются просто невероятной красоты виды. 

Смотрите видео: в ужгородском ресторане подают блюда в съедобной посуде

Если вы решили провести отпуск на Занзибаре, Венеции, Майями, Дубровнике, Гонконге, Осло или на острове Сен-Барт, список CNN поможет вам выбрать лучшее место для обеда или ужина.

Paul Ainsworth No. 6, Падстоу, Великобритания
 

INSTAGRAM (@callaghanstudios)

Меню здесь создано на основе британских морепродуктов. Вам обязательно нужно попробовать устрицы, выловленные в Атлантическом океане у побережья Великобритании.

Mama's Fish House, остров Мауи
 

INSTAGRAM (@mamasfishhouse)

Уютный семейный ресторан, открытый на Мауи в 1973 году, расположен прямо на пляже. Каждый день рыбаки поставляют на его кухню свежую рыбу – махи-махи, ваху, серого луциана

Sundara Bali, Джимбаран, Индонезия
 

INSTAGRAM (@sundarabali)

С террасы ресторана открывается великолепный вид на залив Джимбаран. В меню – морепродукты, добываемые тут же, в бухте залива, а также другие локальные продукты. За десерты в меню отвечает обладатель множества наград в области кулинарии Асуке Аоки. 

Ранее "Сегодня" писали о самых необычных заведениях мира. Кроме этого, британский журнал The Restaurant опубликовал рейтинг самых лучших ресторанов в мире – The World’s 50 Best Restaurants

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Источник: Сегодня
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