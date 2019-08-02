Самые красивые в мире рестораны возле воды: рейтинг
Список CNN поможет вам выбрать лучшее место для обеда или ужина во время путешествия
Сайт авторитетного американского телеканала CNN назвал ТОП-26 лучших ресторанов мира, расположенных у воды. По мнению экспертов издания, именно в этих заведениях подают самую вкусную еду и здесь открываются просто невероятной красоты виды.
Смотрите видео: в ужгородском ресторане подают блюда в съедобной посуде
Если вы решили провести отпуск на Занзибаре, Венеции, Майями, Дубровнике, Гонконге, Осло или на острове Сен-Барт, список CNN поможет вам выбрать лучшее место для обеда или ужина.
Меню здесь создано на основе британских морепродуктов. Вам обязательно нужно попробовать устрицы, выловленные в Атлантическом океане у побережья Великобритании.
Уютный семейный ресторан, открытый на Мауи в 1973 году, расположен прямо на пляже. Каждый день рыбаки поставляют на его кухню свежую рыбу – махи-махи, ваху, серого луциана
С террасы ресторана открывается великолепный вид на залив Джимбаран. В меню – морепродукты, добываемые тут же, в бухте залива, а также другие локальные продукты. За десерты в меню отвечает обладатель множества наград в области кулинарии Асуке Аоки.
Ранее "Сегодня" писали о самых необычных заведениях мира. Кроме этого, британский журнал The Restaurant опубликовал рейтинг самых лучших ресторанов в мире – The World’s 50 Best Restaurants
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