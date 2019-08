Самые красивые в мире рестораны возле воды: рейтинг

Список CNN поможет вам выбрать лучшее место для обеда или ужина во время путешествия

Ресторан Sundara Bali в Индонезии Фото: instagram.com/sundarabali

Сайт авторитетного американского телеканала CNN назвал ТОП-26 лучших ресторанов мира, расположенных у воды. По мнению экспертов издания, именно в этих заведениях подают самую вкусную еду и здесь открываются просто невероятной красоты виды.

Если вы решили провести отпуск на Занзибаре, Венеции, Майями, Дубровнике, Гонконге, Осло или на острове Сен-Барт, список CNN поможет вам выбрать лучшее место для обеда или ужина.

Paul Ainsworth No. 6, Падстоу, Великобритания



Меню здесь создано на основе британских морепродуктов. Вам обязательно нужно попробовать устрицы, выловленные в Атлантическом океане у побережья Великобритании.

Mama's Fish House, остров Мауи



Уютный семейный ресторан, открытый на Мауи в 1973 году, расположен прямо на пляже. Каждый день рыбаки поставляют на его кухню свежую рыбу – махи-махи, ваху, серого луциана

Sundara Bali, Джимбаран, Индонезия



С террасы ресторана открывается великолепный вид на залив Джимбаран. В меню – морепродукты, добываемые тут же, в бухте залива, а также другие локальные продукты. За десерты в меню отвечает обладатель множества наград в области кулинарии Асуке Аоки.

