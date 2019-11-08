Самые счастливые страны Европы: куда ехать за позитивом

Доля счастливых людей в ЕС постепенно увеличивается, утверждают эксперты

Названы самые счастливые страны ЕС. В лидерах - Бельгия Фото: Depositphotos

В 2018 году более 62% жителей Евросоюза в возрасте от 16 лет и старше считали себя полностью счастливыми (14%) или счастливыми большую часть времени (48%) в течение одного месяца. По сравнению с 2013 годом доля счастливых людей в ЕС увеличилась более чем на два процента. Об этом сообщает Евростат на своем официальном сайте.

Смотрите видео: названа самая счастливая страна в мире

Самыми счастливыми странами Европейского союза в 2018-м стали Бельгия, Нидерланды, Австрия и Финляндия. Уровень счастья в этих странах составляет 76%. В Люксембурге счастливыми себя считают 74% людей, в Испании – 72%, в Дании – 70%. Наименее удовлетворены своей жизнью жители Латвии – 31%, Болгарии – 35%, Хорватии – 42% и Литвы – 45%.

Скриншот: ec.europa.eu

Любопытно, что в Испании эксперты зафиксировали самую высокую долю людей, которые были счастливы все время – 29%.

Напомним, ранее аналитическое подразделение журнала The Economist Economist Intelligence Unit составило рейтинг самых комфортных для жизни городов мира. Второй год подряд на первом месте оказалась столица Австрии – Вена. На второй и третьей позициях разместились австралийские мегаполисы Мельбурн и Сидней. В аналогичном украинском рейтинге в лидерах оказались Винница и Харьков, в аутсайдерах – Запорожье и Кропивницкий.

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