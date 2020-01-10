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Село с 780 жителями просит туристов не приезжать: что там особенного, фото

Австрийская деревня в 1997 году получила статус Всемирного наследия ЮНЕСКО

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:52
Гальштат в Австрии Фото: Dahee Son / Unsplash
Гальштат в Австрии
Фото: Dahee Son / Unsplash

Власти австрийского поселка Гальштат, который расположен вблизи Зальцбурга, просят туристов не приезжать. За последнее десять лет в село, где проживает всего 780 жителей, количество туристов в день выросло со 100 до одной тысячи. Об этом пишет издание The Independent.

"Гальштат – это важная часть истории культуры, а не музей. Мы хотим сократить посещаемость туристов на треть, но у нас нет возможности их остановить", – рассказывает в комментарии The Times мэр Гальштата Александр Шойц.

Гальштат в Австрии
Фото: Владимир Грисюк
Гальштат в Австрии
Фото: Владимир Грисюк
Гальштат в Австрии
Фото: Владимир Грисюк
Гальштат в Австрии
Фото: Владимир Грисюк
Гальштат в Австрии
Фото: Владимир Грисюк
Гальштат в Австрии
Фото: Владимир Грисюк
Гальштат в Австрии
Фото: Владимир Грисюк
Гальштат в Австрии
Фото: Владимир Грисюк
Гальштат в Австрии
Фото: Владимир Грисюк
Гальштат в Австрии
Фото: Владимир Грисюк
Гальштат в Австрии
Фото: Владимир Грисюк
Гальштат в Австрии
Фото: Владимир Грисюк
Гальштат в Австрии
Фото: Владимир Грисюк
Гальштат в Австрии
Фото: Владимир Грисюк
Гальштат в Австрии
Фото: Владимир Грисюк
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В 1997 году Гальштат, где находятся старейшие в мире соляные шахты, которым порядка семи тысяч лет, получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Село расположено рядом с живописным озером у подножия гор Зальцкаммергут с домами XVI века и церковью, где в "Ледяном сердце" расположен замок королевы Эльзы.

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Сначала поток туристов вырос в 2006 году, тогда село было в южнокорейской программе Spring Watch, а в 2011 году китайский бизнес-магнат построил точную копию Гальштата в южной провинции Гуандун стоимостью более чем 910 млн долларов.

"Это катастрофа, – призналась изданию The Washington Post владелица местной гостиницы Верена Лобиссер. – Многие постояльцы всерьез думают, что это тематический парк".

Напомним, ранее рейтинг самых лучших маленьких городов мира с населением не больше 200 тысяч жителей составили тревел-эксперты и редакторы издания Monocle.

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