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Полярное сияние в Лапландии теперь можно увидеть в уникальном пузырьковом отеле (фото)

Сегодня, 19:04

Посетители смогут насладиться ночным арктическим небом, при этом не замерзнув

Новый пузырьковый отель в шведской Лапландии позволяет гостям в комфортных условиях увидеть полярное сияние и познакомиться с окружающей дикой природой. Отель находятся в деревне Ice & Light Village, недалеко от Полярного круга и на берегу реки Каликс, сообщают Lonely Planet.

Расположен комплекс в часе езды от аэропорта Лулео. Пребывание в нем доступно круглый год по цене от 193 долларов за ночь.

Пузырьковый отель в Лапландии
Пузырьковый отель в Лапландии
Фото: Ice & Light Village

Деревня с пузырьковыми домиками – это детище Маарит Линдвалл, которая начала разрабатывать проект три года назад вместе со своей племянницей-архитектором Эммой Стрёмберг.

Они создали экологически чистые условия для проживания, оформленные в скандинавском стиле. Каждый номер полностью автономный, а для обогрева и освещения требуется только электричество – что уменьшило вредное влияние на местную экосистему.

Пузырьковый отель в Лапландии
Пузырьковый отель в Лапландии
Фото: Ice & Light Village

В каждой домике-пузыре могут разместиться два человека на одно- или двухместных кроватях. В номерах есть спальная и гостиная зона, а также ванная комната.

Главное отличие домиков – прозрачные стены, позволяющие наблюдать звезды и полярное сияние.

Пузырьковый отель в Лапландии
Пузырьковый отель в Лапландии
Фото: Lonely Planet

За дополнительную плату в деревне можно арендовать снаряжение для подледной рыбалки, снегоступы, беговые лыжи, а также заказать туры на собачьих упряжках, снегоходах и ледоколах.

Ранее мы рассказывали, что в Норвегии можно арендовать дом-скворечник с шикарным видом на фьорды. Также вас может заинтересовать, как выглядит отель-общежитие Гриффиндора, где можно заночевать за 65 долларов.

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