Турция обрадовала отдыхающих приятной новостью

Власти страны планируют восстановить потоки путешественников после отмены ограничений

Некоторые страны мира отменяют туристические сборы из-за пандемии коронавируса. Так, например, налог на проживание в Турции, который должен был появиться с 1 апреля 2020 года, отложили до 1 января 2021 года. Таким образом власти страны планируют восстановить потоки путешественников после отмены ограничений и открытия границ.

"Правительство разработало в рамках борьбы с коронавирусом "дорожную карту", в соответствии с которой предусмотрены шаги по экономической поддержке бизнеса и граждан в этот сложный период вынужденного бездействия. На эти цели выделено 100 млрд лир (около 15,5 млрд. долларов. – Ред.). В частности, до ноября переносится введение налога на проживание в отелях", – заявил президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью местному порталу Emlak365.

Турция станет дешевле для отдыхающих Фото: Marcin Jozwiak / Unsplash

Как коронавирус повлияет на туризм в Европе

В Хорватии туристический сбор отменили на 3 месяца. Есть вероятность, что позже его перенесут еще на 3 месяца вперед.

Французские власти приостановили сбор части налогов и платежей, которые добавляются при покупке авиабилетов, в том числе и экологический налог.

В Португалии отменили туристический взнос за посещение курорта Алгарве. На какое время, пока неизвестно.

В Венеции перенесли запуск налога на въезд на 2021 год (он должен был появиться к этому летнему сезону).

Власти Барселоны приостановили сбор туристического налога до сентября, хотя в начале 2020-го его ставки поднялись.

Смотрите видео: как люди путешествуют во время коронавируса

К слову, по мере того, как по всему миру вводится все больше ограничений на передвижения, все сложнее представить, когда люди снова начнут путешествовать. В 2021 году из-за сложившейся ситуации с пандемией коронавируса путешествия значительно подорожают, говорят эксперты.

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