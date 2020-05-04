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Шокирующая Азия: Вьетнам, Непал и Бали на карантине

Рассказываем о том, как Азия переживает карантин

Марина Попович
Сегодня, 21:44

Сегодня вы виртуально побываете сразу в трех местах — на Бали, в Непале и во Вьетнаме. Это новое видео из цикла "Жизнь во время эпидемии".

Прогулку по райскому острову Индонезии устроят Маша и Дима. Загадочный Непал, а именно Пхокару, вы увидите глазами Антона и Тани. А то, что происходит сейчас во вьетнамском городе Нячанг, покажут Ваня и Таня. Вас ждет максимальное погружение в атмосферу мест, в которых живут ребята. Вы увидите, как выглядит больница на Бали, узнаете, что делают туристы, которые застряли в Азии и как власти предлагают им решать ситуацию с просроченными визами.

Начнем прогулку по топовым достопримечательностям Бали, Пхокары и Нячанга и узнаем, как местные сохраняют позитив и помогают друг другу. Будет интересно и вдохновляюще. Приятного просмотра!

  • Сегодня.Lifestyle вместе с основателем сервиса выгодных путешествий TripMyDream, известным путешественником Андреем Буренком продолжают знакомить вас с жизнью городов и стран сейчас, когда мир атакует COVID-19.

Как живут Вьетнам, Непал и Бали во время карантина – смотреть видео:

Видео: tripmydream.com

Смотрите также:

Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования COVID-19.

#StayHome

Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.

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Вьетнам Непал эпидемия карантин Бали Андрей Буренок tripmydream
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