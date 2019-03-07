Штраф 74 тысячи гривен: на популярном курорте запретят ходить во вьетнамках

Такое решение было принято из-за жалоб местных спасателей

Город Чинкве-Терре, Италия Фото: instagram.com/sonhodeviagemoficial

В итальянском городе Чинкве-Терре на востоке Лигурии (провинция Специя) туристам запретят ходить во вьетнамках или так называемых "флип-флоп" по береговой линии. За несоблюдение правил нарушителям грозит штраф в размере 2500 евро (74,7 тыс. грн), пишет The Local.



INSTAGRAM 25 Фев 2019 в 11:11 PST

Согласно информации, такое решение было принято из-за жалоб местных спасателей. Все дело в том, что в Чинкве-Терре скалистый и обрывистый берег, пляжи каменные или галечные, а туристы часто надевают неподходящую обувь, в результате чего оказываются в опасных для жизни ситуациях.



INSTAGRAM 4 Мар 2019 в 7:30 PST

Отдыхающим на берегу раздадут листовки, на территории будут распространены плакаты. Также сотрудники полиции и национального парка будут проверять обувь всех посетителей.

Напомним, французским собакам запретили долго лаять.Согласно новому решению, владельцы собак должны остановить "длительный или повторный лай своего животного", иначе – штраф в размере 68 евро.

Кроме этого, мы писали, что за въезд в Венецию придется заплатить до 300 гривен. Нововведение является очередной попыткой ограничить туристический поток, ежегодно захлестывающий город.

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