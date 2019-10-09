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Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами

Туристы не смогли вылететь из Рижского международного аэропорта

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:22

С украинцами случилось ЧП в международном аэропорту
Фото: facebook.com/alex.gluschenko
С украинцами случилось ЧП в международном аэропорту
Фото: facebook.com/alex.gluschenko
С украинцами случилось ЧП в международном аэропорту
Фото: facebook.com/alex.gluschenko
С украинцами случилось ЧП в международном аэропорту
Фото: facebook.com/alex.gluschenko
С украинцами случилось ЧП в международном аэропорту
Фото: facebook.com/alex.gluschenko
С украинцами случилось ЧП в международном аэропорту
Фото: facebook.com/alex.gluschenko
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Украинец Александр Глущенко на своей странице в Facebook рассказал о коллапсе в Рижском международном аэропорту (Латвия), откуда не смогли вылететь 60 человек. 20 из них направлялись в Киев.

"20 граждан Украины просто помахали ручкой самолету, улетающему на Киев, потому что в рижском аэропорту работает в час пик один пункт контроля из восьми! В промежутке в два часа улетают шесть бортов и аэропорт это не парит. Лишь два сотрудника проверяют на контроле всю эту ораву, которая очередью растянулась на сотни метров. В очереди стоит человек 500 и всего лишь два человека досматривают их вещи на контроле!" – возмутился турист.

Скриншот: facebook.com/alex.gluschenko

Александр Глущенко добавил, что люди прибывали в аэропорт даже не за два, а за четыре часа, однако это не помогло улететь.

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"Тем, кто вложил 10 евро в fastline, тоже не особо помогло, Дружно не улетели все! 20 человек простояли в очереди два-три часа, отстояли, добрались до паспортного контроля, прошли его, и все равно не успели. Перед ними просто захлопнули дверь! И отморозились! Когда сотрудникам аэропорта сообщали о том, что скоро вылет, что опаздывают – никакой реакции! Всем пох! Никто ни за что не отвечает. Европейский аэропорт! Типа самый большой в странах Балтии!" – добавил украинец, отметив, что в аэропорту никто ни за что не отвечает, а начальства не оказалось на месте.

Скриншот: facebook.com/alex.gluschenko

"Начальства службы безопасности нет! По кругу тычут друг на друга пальцами. Начальство аэропорта тоже не на месте! Оно дома спит! Звонить не будем, не можем, номеров нет, мы не сотрудники аэропорта, а просто сидим тут под буквой "I" – справки раздаем! Помочь ничем не можем. Пишите заявление! Рассматривать будем 14 дней. Проблемы пассажиров, которые не улетели по вине служб аэропорта – никого не волнуют! Есть у вас деньги или нет – это ваши проблемы! Покупайте билеты самостоятельно, живите, где хотите! Делайте, что хотите. Питайтесь, как хотите!" – написал Глущенко.

Украинцы не смогли вылететь в Киев
Украинцы не смогли вылететь в Киев
Фото: facebook.com/alex.gluschenko

Ранее мы также писали, как в Японии почти две тысячи человек застряли в аэропорту из-за тайфуна. Кроме этого, в аэропорту Барселоны отменили 73 авиарейса из-за забастовки наземного персонала авиакомпании Iberia.

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Источник: Сегодня
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