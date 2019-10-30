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Сказочный Стокгольм и уютный Таллин: куда поехать на зимние каникулы с детьми

"Сегодня" сделали подборку лучших мест, куда стоит поехать на отдых зимой

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:15
Стокгольм – один из лучших городов для празднования Нового года
Стокгольм – один из лучших городов для празднования Нового года
Фото: Depositphotos

С 23 декабря 2019 года по 7 января 2020-го украинские школьники отправятся на зимние каникулы. Наверняка, вы уже ищете подходящие варианты, где за границей можно весело и недорого встретить с детьми Новый год. Именно поэтому "Сегодня" сделали подборку лучших локаций, куда вам стоит поехать на зимние каникулы всей семьей.

Все тайны незабываемых и дешевых путешествий – смотрите видео:

Стокгольм, Швеция

Стокгольм, Швеция
Стокгольм, Швеция
Фото: Depositphotos

Много различных волшебных и сказочных мест ожидает туриста в Швеции, а в праздничные новогодние дни – это еще и нарядные улицы, веселые жители и гости страны. Уникальные и неповторимые места, пологие склоны гор, отличный сервис – все это произведет поистине сказочное и грандиозное впечатление. А посетить домики Карлсона, Пеппи Длинный Чулок, дом сказок Юнибакен интересно будет не только детям, но и взрослым.

Хельсинки, Финляндия

Хельсинки, Финляндия
Хельсинки, Финляндия
Фото: Depositphotos

В Финляндию на Новый год устремляются множество наших соотечественников, но лучше приехать немного заранее и застать Рождество. Именно в канун Рождества здесь проходят самые знаковые мероприятия, ярмарки, костюмированные шоу, праздничная иллюминация и фейерверки, которые в остальное время года запрещены. Как правило, путешественники с детьми устремляются в Лапландию, чтобы увидеть резиденцию Санта Клауса. Резиденция находится в деревне Санты, что по сути является парком развлечений. Детям и взрослым будет очень интересно воочию посмотреть на работу переодетых в эльфов помощников Санты и рождественского оленя Рудольфа.

Таллин, Естония

Таллин, Естония
Таллин, Естония
Фото: Depositphotos

Для тех, кто не боится морозов и любит старинную архитектуру, прекрасным выбором для встречи Нового года будет поездка в Таллин. Уютный и спокойный город Таллин с узкими улочками, типичной прибалтийской архитектурой, становится романтичным и почти сказочным в огнях праздничной иллюминации. В эти дни в городе воздух пахнет корицей, марципаном, имбирем, все укутано снегом, а по центральным улицам ходят восторгающиеся туристы из разных стран мира.

Загреб, Хорватия

Загреб, Хорватия
Загреб, Хорватия
Фото: Depositphotos

31 декабря в Хорватии называется Сильвестрово, а подарки приносит детям тоже Святой Николай. Самым главным плюсом при выборе Хорватии для празднования Нового года, является ее финансовая доступность, при расположении в самом центре Европы. Зимние праздники отмечают здесь широко, весело, с фейерверками и народными гуляньями.

Нарядный Загреб сам по себе прекрасен, его архитектура в новогодних огнях смотрится более торжественно и захватывающе.

Прага, Чехия

Прага, Чехия
Прага, Чехия
Фото: Depositphotos

Наверное, ни в одном другом городе мира не царит такая сказочная новогодняя атмосфера, как в Праге. Несомненно, Париж, Нью-Йорк, Лондон и многие другие столицы также прекрасны, также утопают в огнях иллюминаций и блеске праздничной мишуры, но в Праге все по-другому, старинный город насквозь пропитан волшебством, душевным теплом его жителей, сладким запахом пряников и пряного глинтвейна.

Ранее "Сегодня" рассказывали о ТОП-10 лучших мест на планете по версии журнала Time. Также мы опубликовали ТОП-10 городов мира с лучшей ночной жизнью.

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Источники: howtrip.ru , tursvodka.ru , tourister.ru , ver-a.ru
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