SkyUp будет летать в Париж: цены на авиабилеты от 52 евро

Рейсы стартуют с 9 ноября 2019 года дважды в неделю – по средам и субботам

SkyUp с ноября будет летать в Париж Фото: Depositphotos

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает регулярные рейсы из Львова в Париж (Бове). Рейсы стартуют с 9 ноября 2019 года дважды в неделю – по средам и субботам. Стоимость билетов – 1 425 грн (52 евро), при условии бронирования билетов без багажа. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Скриншот: facebook.com/skyup.aero

"Бове – аэропорт рядом с Парижем, куда летают большинство лоукостеров. В аэропорту есть все необходимое для пассажиров: залы ожидания, аптеки, заведения питания, Wi-Fi, Duty Free. Также Бове предлагает удобное расположение терминала и стоянку автобусов рядом с ним.

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Чтобы пассажиры могли удобно добраться прямо в центр Парижа, аэропорт организовал шаттлы под наши рейсы. Они будут отправляться через 20 минут после прибытия самолета. Время в пути – примерно 1 час 15 минут", – говорится в сообщении.

Напомним, украинская лоукост-авиакомпания SkyUp, анонсировавшая полеты в итальянский Турин, объявила об открытии прямых рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Львова, Запорожья и Харькова, выполнение полетов начнется в конце октября 2019 года. Рейсы Харьков – Шарджа будут выполняться по вторникам и пятницам с 25 октября, стоимость билета в ОАЭ составляет от 3207 грн, а в обратном направлении – от 3215 грн. Рейсы Львов – Шарджа будут осуществляться по средам и субботам с 26 октября. Стоимость билета из Львова стартует от 3220 грн, а из Шарджи – 3215 грн.

Также новости "Сегодня" писали, что с октября 2019 года SkyUp запускает новые прямые регулярные рейсы в Чехию. Из Киева лоукостер начнет летать в Пардубице, а из Харькова и Львова – в Прагу.

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