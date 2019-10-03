Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

SkyUp будет летать в Париж: цены на авиабилеты от 52 евро

Рейсы стартуют с 9 ноября 2019 года дважды в неделю – по средам и субботам

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:31
SkyUp с ноября будет летать в Париж
SkyUp с ноября будет летать в Париж
Фото: Depositphotos

Украинский лоукостер SkyUp Airlines запускает регулярные рейсы из Львова в Париж (Бове). Рейсы стартуют с 9 ноября 2019 года дважды в неделю – по средам и субботам. Стоимость билетов – 1 425 грн (52 евро), при условии бронирования билетов без багажа. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Скриншот: facebook.com/skyup.aero

"Бове – аэропорт рядом с Парижем, куда летают большинство лоукостеров. В аэропорту есть все необходимое для пассажиров: залы ожидания, аптеки, заведения питания, Wi-Fi, Duty Free. Также Бове предлагает удобное расположение терминала и стоянку автобусов рядом с ним.

Смотрите видео: как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги

Чтобы пассажиры могли удобно добраться прямо в центр Парижа, аэропорт организовал шаттлы под наши рейсы. Они будут отправляться через 20 минут после прибытия самолета. Время в пути – примерно 1 час 15 минут", – говорится в сообщении.

Напомним, украинская лоукост-авиакомпания SkyUp, анонсировавшая полеты в итальянский Турин, объявила об открытии прямых рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Львова, Запорожья и Харькова, выполнение полетов начнется в конце октября 2019 года. Рейсы Харьков – Шарджа будут выполняться по вторникам и пятницам с 25 октября, стоимость билета в ОАЭ составляет от 3207 грн, а в обратном направлении – от 3215 грн. Рейсы Львов – Шарджа будут осуществляться по средам и субботам с 26 октября. Стоимость билета из Львова стартует от 3220 грн, а из Шарджи – 3215 грн.

Также новости "Сегодня" писали, что с октября 2019 года SkyUp запускает новые прямые регулярные рейсы в Чехию. Из Киева лоукостер начнет летать в Пардубице, а из Харькова и Львова – в Прагу.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Украинский лоукостер запускает новые рейсы в Тель-Авив Украинский лоукостер открывает авиарейсы в ОАЭ из Львова, Запорожья и Харькова Украинский лоукостер начнет летать в Турин: названа цена билетов Украинский лоукостер открывает три новых рейса в Чехию
туризм видео Франция перелеты авиабилеты SkyUp
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Не ешьте на ночь помидоры": врач подтверждает правоту Бендера
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров
Салат на зиму про запас: вкуснее соленых огурцов и помидоров

Популярные статьи

Сегодня, 04:58Fun

"Интимная поза" возлюбленных в самолете шокировала сеть: фото

Вчера, 15:45Шоу-бизнес

Рак у Анастасии Заворотнюк: "Дворецкий Константин" прокомментировал ситуацию

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

"Я слишком долго молчал": принц Гарри и Меган Маркл подали в суд на британский таблоид

Вчера, 09:42Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Вчера, 05:00Психология

Гороскоп на 2 октября: все знаки зодиака

Вчера, 04:58Fun

Показали фото девушки с "самыми красивыми ягодицами"

1 октябряШоу-бизнес

Скандал вокруг фото Заворотнюк: экс-сотруднице клиники грозит наказание

1 октябряFun

1 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

1 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: почему все так считают

1 октябряFun

Том Круз в киевском метро: забавная реакция пользователей сети

1 октябряFun

Мужчина 17 лет прятался от полиции в горах: его нашли благодаря мусору

1 октябряШоу-бизнес

"Моя прекрасная няня": как сейчас выглядят главные герои сериала

1 октябряFun

На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого века

30 сентябряШоу-бизнес

Ирина Билык показала, как выглядит ее мама

30 сентябряFun

30 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

30 сентябряFood

Как правильно варить булгур на плите

Новости партнеров

Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Рак у Заворотнюк:
Рак у Заворотнюк: "Дворецкий Константин" высказался о ситуации
Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
Знаки Зодиака которых ожидает судьбоносный 2020 год
"Заберіть дітей": Леся Нікітюк роздяглася прямо посеред поля
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Хуже сахара: 5 самых вредных продуктов
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену