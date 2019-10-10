SkyUp откроет новый бюджетный рейс к Новому году

Рейсы стартуют с 28 декабря, а стоимость билетов стартует от 6437 гривен

SkyUp открывает рейсы в Зальцбург из Украины Фото: Pixabay

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp, анонсировавшая новые рейсы из Запорожья и Львова в Тель-Авив (Израиль), в декабре запустит рейсы Киев – Зальцбург. Рейсы будут выполняться каждую субботу в период с 28 декабря 2019 года до 1 февраля 2020 года. Стоимость билетов стартует от 6437 гривен. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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"Украинский лоукостер SkyUp Airlines будет летать из Киева в австрийский Зальцбург зимой. Рейсы стартуют с 28 декабря. Билеты уже можно приобрести на сайте", – говорится в сообщении.

В авиакомпании обратили внимание путешественников на то, что покупать билеты можно только в оба конца и при условии возврата из Зальцбурга через неделю.

SkyUp предлагает дополнительную опцию для туристов, которые хотят отдыхать со своим снаряжением. Стоимость его перевозки входит в багажный тариф, если снаряжение и личные вещи в сумме весят до 23 кг.

Зальцбург – город зимних каникул для поклонников архитектуры, музеев, классической музыки и, конечно, горнолыжного отдыха. Здесь расположены роскошные здания разных эпох и стилей – от Средневековья до барокко. Старая часть города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К тому же, Зальцбург – родина известного композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Новости "Сегодня" писали, что с 17 октября SkyUp запускает новые прямые регулярные рейсы в Чехию. Из Киева лоукостер будет летать в Пардубице, а из Харькова и Львова – в Прагу. Кроме того, с 12 декабря этот лоукостер запускает новый рейс из Киева в итальянский Турин. Он назначается на период зимней навигации 2019-2020 годов и будет выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

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