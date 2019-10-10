Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

SkyUp откроет новый бюджетный рейс к Новому году

Рейсы стартуют с 28 декабря, а стоимость билетов стартует от 6437 гривен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
SkyUp открывает рейсы в Зальцбург из Украины
SkyUp открывает рейсы в Зальцбург из Украины
Фото: Pixabay

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp, анонсировавшая новые рейсы из Запорожья и Львова в Тель-Авив (Израиль), в декабре запустит рейсы Киев – Зальцбург. Рейсы будут выполняться каждую субботу в период с 28 декабря 2019 года до 1 февраля 2020 года. Стоимость билетов стартует от 6437 гривен. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Смотрите видео: как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги

"Украинский лоукостер SkyUp Airlines будет летать из Киева в австрийский Зальцбург зимой. Рейсы стартуют с 28 декабря. Билеты уже можно приобрести на сайте", – говорится в сообщении.

В авиакомпании обратили внимание путешественников на то, что покупать билеты можно только в оба конца и при условии возврата из Зальцбурга через неделю.

SkyUp предлагает дополнительную опцию для туристов, которые хотят отдыхать со своим снаряжением. Стоимость его перевозки входит в багажный тариф, если снаряжение и личные вещи в сумме весят до 23 кг.

Зальцбург – город зимних каникул для поклонников архитектуры, музеев, классической музыки и, конечно, горнолыжного отдыха. Здесь расположены роскошные здания разных эпох и стилей – от Средневековья до барокко. Старая часть города входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К тому же, Зальцбург – родина известного композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Новости "Сегодня" писали, что с 17 октября SkyUp запускает новые прямые регулярные рейсы в Чехию. Из Киева лоукостер будет летать в Пардубице, а из Харькова и Львова – в Прагу. Кроме того, с 12 декабря этот лоукостер запускает новый рейс из Киева в итальянский Турин. Он назначается на период зимней навигации 2019-2020 годов и будет выполняться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
SkyUp будет летать в Париж: цены на авиабилеты - от 52 евро Украинский лоукостер запускает новые рейсы в Тель-Авив Украинский лоукостер открывает авиарейсы в ОАЭ из Львова, Запорожья и Харькова Украинский лоукостер начнет летать в Турин: названа цена билетов
видео Австрия перелеты авиабилеты SkyUp
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Проверенный рецепт: квашеная капуста легко и просто
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Врач рассказал о ранних признаках онкологии мозга
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)
Шикарные пирожки с курицей и грибами (рецепт)

Популярные статьи

Сегодня, 10:00Food

Всемирный день зрения 2019: топ-10 вкусностей для здоровья глаз

Вчера, 18:12Техно

Redmi Note 8 Pro с 64 МП камерой уже доступен в Украине: цена удивляет

Вчера, 15:30Шоу-бизнес

Камалия заметно похудела: фотофакт

Вчера, 12:28Fun

9 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 11:22Travel

Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами

Вчера, 10:31Fun

Кошка стала заботливой матерью для четырех осиротевших щенят: фото и видео

Вчера, 09:59Шоу-бизнес

Очевидцы рассказали, как выглядит больная раком Анастасия Заворотнюк

Вчера, 04:58Fun

Сбросила 57 кг: женщина раскрыла два правила быстрого похудения

8 октябряШоу-бизнес

Умерла Марина Куклина: фото украинской актрисы до и после болезни

8 октябряШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы: первые подробности

8 октябряFun

Родился в 1896 году: случайно найден самый старый житель планеты

8 октябряFun

Клона Анджелины Джоли бросили за решетку: фото

8 октябряFun

Обнаженные возлюбленные на обочине попали на фото

7 октябряFun

"Практически исчезла": в Чернобыле показали фото уникальной змеи

7 октябряШоу-бизнес

Что происходит с Анастасией Заворотнюк: последние новости

7 октябряFun

Показали фото мужчины, который 29 лет питается консервами

Новости партнеров

Лорак попыталась скрыть
Лорак попыталась скрыть "беременность" за свободным платьем
Девушка дня. Жена экс-динамовца Артема Кравца. Фото
Девушка дня. Жена экс-динамовца Артема Кравца. Фото
Посолить капусту в банку: рецепт-находка
Посолить капусту в банку: рецепт-находка
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
5 вещей, которые нельзя носить женщинам после 40 лет
Скандальне весілля Собчак дійшло до глави РПЦ:
Скандальне весілля Собчак дійшло до глави РПЦ: "Відлучити!"
Лодочки из картошки в мундире
Лодочки из картошки в мундире
Девушка дня. Идеальная жена героя Виталия Буяльского - Алина
Девушка дня. Идеальная жена героя Виталия Буяльского - Алина
Отек ног: как эффективно решить эту проблему
Отек ног: как эффективно решить эту проблему