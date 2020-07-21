Авиакомпания SkyUp отменила почти 30 международных рейсов из Украины
Часть полетов была отменена, а часть отложена до 15 августа
Авиакомпания SkyUp отменила 28 международных рейсов и отложила старт остальных полетов из Украины до 15 августа. В связи с тем, что Евросоюз и ряд других стран пока что ограничивают въезд для украинских граждан, в авиакомпании пересмотрели запланированный список маршрутов.
На данный момент отменены все международные рейсы из Одессы и Запорожья, а также часть направлений из Киева, Львова и Харькова – сообщают в пресс-службе SkyUp.
"Часть направлений полностью отменяется, поскольку они планировались именно на летний сезон. Другая часть направлений, которые планировали запускать на постоянной основе, будут стартовать позже", – объяснили в авиакомпании.
Рейсы из Киева, которые были отменены:
- Киев – Пиза
- Киев – Римини
- Киев – Варна
- Киев – Тенерифе
- Киев – Майорка
- Киев – Корфу
- Киев – Закинтос (Закинф)
- Киев – Бари
- Киев – Ламеция-Терме
- Киев – Катания
Рейсы со Львова, которые были отменены:
- Львов – Батуми
- Львов – Париж (Бове)
- Львов – Ираклион
Рейсы из Одессы, которые были отменены:
- Одесса – Батуми
- Одесса – Тбилиси
- Одесса – Ереван
- Одесса – Ираклион
- Одесса – Римини
- Одесса – Ламеция-Терме
Рейсы из Харькова, которые были отменены:
- Харьков – Тбилиси
- Харьков – Париж (Бове)
- Харьков – Римини
- Харьков – Ламеция-Терме
Рейсы из Запорожья, которые были отменены:
- Запорожье – Прага
- Запорожье – Батуми
- Запорожье – Тель-Авив
- Запорожье – Ираклион
- Запорожье – Римини
По направлению Болгария отменяются рейсы в Варну, остаются только в Бургас.
Напомним, что 7 июля авиакомпания отменила еще несколько направлений: это Львов – Барселона, Одесса – Барселона, Харьков – Барселона, Запорожье – Барселона, Одесса – Ларнака, Запорожье – Ларнака, Запорожье – Бургас.
В расписании авиакомпании SkyUp было более 50 международных направлений, сейчас отменена половина из них.
SkyUp постепенно восстанавливает чартерные и регулярные перелеты по Украине и за границу. Самолеты авиакомпании летают из Киева в Одессу и Запорожье, из Харькова и Львова в Одессу, и из Львова в Херсон. Также авиакомпания выполняет чартерные рейсы в Египет, Турцию и регулярные рейсы в Албанию.
С 22 июля запланировано возобновление регулярных рейсов в Болгарию, а именно – в Бургас. Рейсы будут выполняться раз в неделю из Харькова и Львова и три раза в неделю из Киева.
Ранее мы рассказывали что делать украинцам, которые возвращаются из стран "красной" зоны: ответ Минздрава. Также вам может быть интересно, что Wizz Air возобновляет полеты из Украины в ОАЭ.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное