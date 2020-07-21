Авиакомпания SkyUp отменила почти 30 международных рейсов из Украины

Часть полетов была отменена, а часть отложена до 15 августа

Авиакомпания SkyUp отменила 28 международных рейсов и отложила старт остальных полетов из Украины до 15 августа. В связи с тем, что Евросоюз и ряд других стран пока что ограничивают въезд для украинских граждан, в авиакомпании пересмотрели запланированный список маршрутов.

На данный момент отменены все международные рейсы из Одессы и Запорожья, а также часть направлений из Киева, Львова и Харькова – сообщают в пресс-службе SkyUp.

SkyUp отменила почти 30 международных направлений Фото: facebook.com/skyup.aero

"Часть направлений полностью отменяется, поскольку они планировались именно на летний сезон. Другая часть направлений, которые планировали запускать на постоянной основе, будут стартовать позже", – объяснили в авиакомпании.

Какие направления SkyUp были исключены на сезон лето-2020

Рейсы из Киева, которые были отменены:

Киев – Пиза

Киев – Римини

Киев – Варна

Киев – Тенерифе

Киев – Майорка

Киев – Корфу

Киев – Закинтос (Закинф)

Киев – Бари

Киев – Ламеция-Терме

Киев – Катания

Рейсы со Львова, которые были отменены:

Львов – Батуми

Львов – Париж (Бове)

Львов – Ираклион

Рейсы из Одессы, которые были отменены:

Одесса – Батуми

Одесса – Тбилиси

Одесса – Ереван

Одесса – Ираклион

Одесса – Римини

Одесса – Ламеция-Терме

Рейсы из Харькова, которые были отменены:

Харьков – Тбилиси

Харьков – Париж (Бове)

Харьков – Римини

Харьков – Ламеция-Терме

Рейсы из Запорожья, которые были отменены:

Запорожье – Прага

Запорожье – Батуми

Запорожье – Тель-Авив

Запорожье – Ираклион

Запорожье – Римини

По направлению Болгария отменяются рейсы в Варну, остаются только в Бургас.

Напомним, что 7 июля авиакомпания отменила еще несколько направлений: это Львов – Барселона, Одесса – Барселона, Харьков – Барселона, Запорожье – Барселона, Одесса – Ларнака, Запорожье – Ларнака, Запорожье – Бургас.

SkyUp отменил почти 30 международных направлений Фото: Unsplash

В расписании авиакомпании SkyUp было более 50 международных направлений, сейчас отменена половина из них.

Актуальные направления лета-2020

SkyUp постепенно восстанавливает чартерные и регулярные перелеты по Украине и за границу. Самолеты авиакомпании летают из Киева в Одессу и Запорожье, из Харькова и Львова в Одессу, и из Львова в Херсон. Также авиакомпания выполняет чартерные рейсы в Египет, Турцию и регулярные рейсы в Албанию.

С 22 июля запланировано возобновление регулярных рейсов в Болгарию, а именно – в Бургас. Рейсы будут выполняться раз в неделю из Харькова и Львова и три раза в неделю из Киева.

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