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Авиакомпания SkyUp отменила почти 30 международных рейсов из Украины

Сегодня, 17:00

Часть полетов была отменена, а часть отложена до 15 августа

Авиакомпания SkyUp отменила 28 международных рейсов и отложила старт остальных полетов из Украины до 15 августа. В связи с тем, что Евросоюз и ряд других стран пока что ограничивают въезд для украинских граждан, в авиакомпании пересмотрели запланированный список маршрутов.

На данный момент отменены все международные рейсы из Одессы и Запорожья, а также часть направлений из Киева, Львова и Харькова – сообщают в пресс-службе SkyUp.

SkyUp отменила почти 30 международных направлений
SkyUp отменила почти 30 международных направлений
Фото: facebook.com/skyup.aero

"Часть направлений полностью отменяется, поскольку они планировались именно на летний сезон. Другая часть направлений, которые планировали запускать на постоянной основе, будут стартовать позже", – объяснили в авиакомпании.

Какие направления SkyUp были исключены на сезон лето-2020

Рейсы из Киева, которые были отменены:

  • Киев – Пиза
  • Киев – Римини
  • Киев – Варна
  • Киев – Тенерифе
  • Киев – Майорка
  • Киев – Корфу
  • Киев – Закинтос (Закинф)
  • Киев – Бари
  • Киев – Ламеция-Терме
  • Киев – Катания

Рейсы со Львова, которые были отменены:

  • Львов – Батуми
  • Львов – Париж (Бове)
  • Львов – Ираклион

Рейсы из Одессы, которые были отменены:

  • Одесса – Батуми
  • Одесса – Тбилиси
  • Одесса – Ереван
  • Одесса – Ираклион
  • Одесса – Римини
  • Одесса – Ламеция-Терме

Рейсы из Харькова, которые были отменены:

  • Харьков – Тбилиси
  • Харьков – Париж (Бове)
  • Харьков – Римини
  • Харьков – Ламеция-Терме

Рейсы из Запорожья, которые были отменены:

  • Запорожье – Прага
  • Запорожье – Батуми
  • Запорожье – Тель-Авив
  • Запорожье – Ираклион
  • Запорожье – Римини

По направлению Болгария отменяются рейсы в Варну, остаются только в Бургас.

Напомним, что 7 июля авиакомпания отменила еще несколько направлений: это Львов – Барселона, Одесса – Барселона, Харьков – Барселона, Запорожье – Барселона, Одесса – Ларнака, Запорожье – Ларнака, Запорожье – Бургас.

SkyUp отменил почти 30 международных направлений
SkyUp отменил почти 30 международных направлений
Фото: Unsplash

В расписании авиакомпании SkyUp было более 50 международных направлений, сейчас отменена половина из них.

Актуальные направления лета-2020

SkyUp постепенно восстанавливает чартерные и регулярные перелеты по Украине и за границу. Самолеты авиакомпании летают из Киева в Одессу и Запорожье, из Харькова и Львова в Одессу, и из Львова в Херсон. Также авиакомпания выполняет чартерные рейсы в Египет, Турцию и регулярные рейсы в Албанию.

С 22 июля запланировано возобновление регулярных рейсов в Болгарию, а именно – в Бургас. Рейсы будут выполняться раз в неделю из Харькова и Львова и три раза в неделю из Киева.

Ранее мы рассказывали что делать украинцам, которые возвращаются из стран "красной" зоны: ответ Минздрава. Также вам может быть интересно, что Wizz Air возобновляет полеты из Украины в ОАЭ.

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