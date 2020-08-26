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SkyUp вводит платную регистрацию на рейсы в аэропортах

Сегодня, 14:22

Изменения вступят в силу с 1 сентября

Лоукостер SkyUp вводит платную регистрацию на рейсы в аэропортах с 1 сентября. Теперь бесплатно зарегистрироваться на рейс можно будет только онлайн.

Стоимость оформления посадочного талона в аэропорту составит 18 евро в эквиваленте национальной валюты. Зарегистрироваться бесплатно можно онлайн в личном кабинете пользователя на сайте авиакомпании.

Для полетов по Украине оформление посадочных талонов в аэропортах на стойках регистрации становится платным начиная с сентября, а для международных рейсов – с 1 октября, сообщают в пресс-службе SkyUp.

Регистрация на рейсы SkyUp в аэропортах станет платной
Регистрация на рейсы SkyUp в аэропортах станет платной
Фото: facebook.com/skyup.aero

Платная регистрация вводится для пассажиров регулярных рейсов. Чартерные пассажиры, как и раньше, смогут зарегистрироваться бесплатно как онлайн, так и в аэропорту. Кроме того, для регулярных рейсов остаются группы пассажиров, освобожденные от оплаты за регистрацию:

  • Люди старше 60 лет. Подтверждающий документ – паспорт.
  • Лица, имеющие I и II группу инвалидности. Подтверждающий документ – удостоверение получателя государственной социальной помощи человека с инвалидностью.
  • Участники АТО/ООС. Подтверждающий документ – удостоверение участника АТО/ООС.

Удобным и бесплатным способом оформления посадочного талона является онлайн-регистрация в персональном кабинете на сайте SkyUp. Регистрация онлайн открывается за 48 часов и закрывается за 5 часов до вылета.

Самостоятельное оформление занимает несколько минут, зато позволяет значительно ускорить прохождение аэропортовых процедур и сократить возможные очереди. Это актуально для уменьшения рисков заражения коронавирусом.

Бесплатно зарегистрироваться на рейсы SkyUp можно онлайн
Бесплатно зарегистрироваться на рейсы SkyUp можно онлайн
Фото: facebook.com/skyup.aero

Как воспользоваться онлайн-регистрацией на рейс

Достаточно зайти на сайт SkyUp и перейти в персональный кабинет. Если кабинета еще нет, то его можно легко создать. Достаточно ввести в необходимое поле электронный адрес, который вы указывали при покупке билетов и добавить к нему пароль. После этого сразу станут доступными все бронирования, а также возможность оформить онлайн-чекин на рейс.

Всем, кто приобрел билет у туроператора или в авиакассах, необходимо обратиться или в место приобретения билета, либо войти на сайт в раздел "Мой билет" и так же зарегистрировать персональный кабинет.

Следует добавить, что платная регистрация пока что будет действовать только в тех аэропортах, где уже доступна бесплатная альтернатива онлайн-чекина. Список аэропортов будет постоянно обновляться, поэтому проверяйте информацию на сайте SkyUp в разделе "Пассажирам" – "Регистрация".

Ранее мы рассказывали вам про отмену рейсов и новую схему возврата денег для пассажиров МАУ, SkyUp и Ryanair. Также ранее стало известно, что лоукостер easyJet может начать полеты в Украину уже этим летом.

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