Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Смертельно опасно: когда в Египте нельзя купаться

Опытные путешественники рассказали, в какое время лучше не плавать в Красном море

Владимир Грисюк
Сегодня, 10:13
Купание в море после 18 и 19 часов может быть опасным для туристов
Купание в море после 18 и 19 часов может быть опасным для туристов
Фото: Depositphotos

Многие украинцы этим летом собираются провести отпуск в Египте. Это не удивительно, ведь там есть довольно много туристических достопримечательностей и, конечно же, море. Однако отельеры предупреждают, что плавать поздно вечером или ночью в Красном море очень опасно: в воде обитают разные виды хищных рыб: от скатов до мурен. Если днем они прячутся на глубине от жары, то ночью, когда песок остывают, они появляются на мелководье в поисках пищи. Об этом пишет Клуб путешественников Turtella.

Смотрите видео: во сколько обойдется украинцам отпуск у моря за границей


Не менее опасны морские ежи. Их иголки очень острые и тонкие, поэтому, если они останутся, вынуть их будет очень проблематично: из-за хрупкости они просто будут отламываться. Туристу только останется ждать, когда она рассосется, а это занимает более двух недель. Сам процесс заживления очень болезненный и может испортить весь отдых.

Помимо мелких хищников, в красном море есть и крупные – акулы. Днем их отгоняют специальные люди, а также помочь могут спасатели, которые работают на пляже. В темноте тонущего человека трудно увидеть или услышать.

К слову, медицинская помощь, которую оказывают после нарушения правил безопасности, не входит в страховку, поэтому туристу придется платить за это отдельно. 

Ранее журналисты рассказали, что обязательно нужно взять в путешествие. Кроме этого, "Сегодня" советовали, куда можно поехать на День Конституции 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Куда поехать на День Конституции 2019: интересные места Путешествие в Баку: что посмотреть в городе и как хорошо провести время Куда поехать в июне за границу: интересные города в Европе Куда поехать на море в июне: лучшие направления Куда поехать на Троицу 2019 в Украине: необычные направления
отдых видео Египет отпуск море путешествия куда поехать
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю
Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека

Популярные статьи

Сегодня, 05:04Психология

Гороскоп на 10 июня: все знаки зодиака

Вчера, 20:32Психология

Гороскоп на неделю 9-15 июня для всех знаков зодиака

Вчера, 14:02Шоу-бизнес

Украинская Кончита: бородатая Леся Никитюк шокировала сеть провокационным фото

Вчера, 11:07Шоу-бизнес

"Это было очень трудно": Потап признался, почему скрывал роман с Каменских

8 июняШоу-бизнес

Меган Маркл вышла в свет после родов: как сейчас выглядит герцогиня

8 июняШоу-бизнес

Алина Гросу вышла замуж и показала своего мужа – фото

8 июняТехно

Это провал: прорывной проект Google Stadia огорчил пользователей

8 июняТехно

Находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания

7 июняПсихология

Как "приманить" будущего мужа: народные приметы и хитрости, которые помогут быстро выйти замуж

7 июняШоу-бизнес

Семья Бари Алибасова сделала громкое заявление

7 июняШоу-бизнес

Эдгар Каминский подал на развод со Славой во второй раз

7 июняТехно

Xiaomi лишит смартфоны главного недостатка прорывной идеей

7 июняFun

7 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

7 июняСтиль

Она идеальна: Кейт Миддлтон в белом пальто пришла на конный парад

7 июняШоу-бизнес

В Германии зверски убили участницу шоу "Україна має талант"

7 июняFun

Тайна снежного человека раскрыта: ФБР показало фото

Новости партнеров

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Продукт, который резко увеличивает риск рака
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото
Иван Добронравов полгода скрывал рождение ребенка
Иван Добронравов полгода скрывал рождение ребенка
Пугачева сделала
Пугачева сделала "пророчество", какой станет ее дочь через 5 лет
10 причин почему жить одному — здорово
10 причин почему жить одному — здорово
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь