Смертельно опасно: когда в Египте нельзя купаться

Опытные путешественники рассказали, в какое время лучше не плавать в Красном море

Купание в море после 18 и 19 часов может быть опасным для туристов Фото: Depositphotos

Многие украинцы этим летом собираются провести отпуск в Египте. Это не удивительно, ведь там есть довольно много туристических достопримечательностей и, конечно же, море. Однако отельеры предупреждают, что плавать поздно вечером или ночью в Красном море очень опасно: в воде обитают разные виды хищных рыб: от скатов до мурен. Если днем они прячутся на глубине от жары, то ночью, когда песок остывают, они появляются на мелководье в поисках пищи. Об этом пишет Клуб путешественников Turtella.

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Не менее опасны морские ежи. Их иголки очень острые и тонкие, поэтому, если они останутся, вынуть их будет очень проблематично: из-за хрупкости они просто будут отламываться. Туристу только останется ждать, когда она рассосется, а это занимает более двух недель. Сам процесс заживления очень болезненный и может испортить весь отдых.

Помимо мелких хищников, в красном море есть и крупные – акулы. Днем их отгоняют специальные люди, а также помочь могут спасатели, которые работают на пляже. В темноте тонущего человека трудно увидеть или услышать.

К слову, медицинская помощь, которую оказывают после нарушения правил безопасности, не входит в страховку, поэтому туристу придется платить за это отдельно.

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