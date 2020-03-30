"Смысла нет": почему ПЦР-тест на коронавирус не делают всем приехавшим из-за границы

Ответ на этот вопрос дал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко

Гражданам Украины, которые вернулись домой из других государств, не будут делать ПЦР-тестирование (тестирование полимеразной цепной реакции – Ред.). Об этом на брифинге 30 марта заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Почему не тестируем всех на ПЦР-тестах? Потому что нет в этом никакого смысла, поскольку есть инкубационный период и не всегда ПЦР-тестирование будет экономически и эпидемически обоснованным. Единственное правильное решение – отправлять всех на обсервацию. В случае появления симптомов, у больного будут брать анализы для исследования, тестировать и после этого принимать определенные клинические решения", – сказал Ляшко.

Он также добавил, что контактных лиц с инфицированными COVID-19 будут отправлять на самоизоляцию. "В случае, если самоизоляцию невозможно обеспечить в домашних условиях, они должны направляться для изоляции в специализированные учреждения", – резюмировал главный санитарный врач Украины.

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