Снижена цена на популярный украинский поезд

Появится еще два плацкартных вагона

Появились доступные билеты на поезд "Четыре столицы" Фото: Depositphotos

В поезде "Четыре столицы" появятся два плацкартных вагона, что позволит пассажирам сэкономить на поездке из Киева в города Европы, сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

С 2 марта 2019 года в составе поезда "Четыре столицы" № 31/32 Киев – Рига будут курсировать два плацкартных вагона, стоимость проезда в которых будет значительно ниже, чем в купейных вагонах. Всего в составе поезда будет пять купейных вагонов, два плацкартных и один СВ", – говорится в публикации.

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Стоимость билета в плацкартном вагоне с учетом комплекта постельного белья по состоянию на 28 февраля 2019 года на поезд № 31 составляет:

в сообщении Киев – Рига – 1415,55 гривен.

Киев – Вильнюс – 1065,50 гривен.

Киев – Минск – 805,20 гривен.

Для сравнения в "Укрзализныце" напомнили, что стоимость проезда в купейном вагоне по маршруту Киев – Рига составляет 2164 гривен, а в вагоне СВ – 4283 гривен.

Напомним, поезд №31/32, который еще называют поездом "четырех столиц", начал курсировать 28 сентября 2018 года. С 30 января 2019-го он ходит раз в четыре дня вместо одного в неделю.

Кроме этого, мы писали, что железнодорожные кассы в Киеве перенесли на вокзал. Ехать в здания отеля на бульваре Шевченко больше не нужно. Как объясняют чиновники "Укрзализныци", это сделано для того, чтобы локализовать все услуги для пассажиров в одном месте.

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