Солнечный Кольмар и модный Тбилиси: 15 лучших городов для путешествия

Рейтинг составлен на основе голосования около 600 тысяч человек

Опубликован рейтинг лучших европейских стран для путешествий в 2020-м году по версии издания European Best Destination. В голосовании приняли участие около 600 тысяч человек. Они признали лидером французский Кольмар – мировую столицу винного туризма.

Следом идут "динамичный музей под открытым небом" – Афины.

А также "максимально модный, чем когда-либо" Тбилиси.

"Город известен во всем мире. Это столица эльзасских вин, а также идеальное место для гурманов, любителей истории, музыки и культуры, – рассказывают авторы European Best Destination. – Кольмар можно посещать круглый год. Это самый солнечный город во Франции с 300 ясными днями в году".

European Best Destination каждый год публикует свой рейтинг лучших туристических мест. В этом году он выходит в 11-й раз.

В десятку также вошли Вена (Австрия), Кашкайш (Португалия), Сибиу (Румыния), Намюр (Бельгия), Риека (Хорватия), Париж (Франция), Быдгощ (Польша).

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Напомним, Украина заняла 83-е место в рейтинге самых безопасных стран мира. Кроме этого, ученые составили рейтинг комфортных для старости стран.

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