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Солнечный Кольмар и модный Тбилиси: лучшие города для путешествия

Рейтинг составлен на основе голосования около 600 тысяч человек

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:45

Опубликован рейтинг лучших европейских стран для путешествий в 2020-м году по версии издания European Best Destination. В голосовании приняли участие около 600 тысяч человек. Они признали лидером французский Кольмар – мировую столицу винного туризма.

Публикация от Talia • Chicago Travel (@travelwithtalia)

Следом идут "динамичный музей под открытым небом" – Афины.

Публикация от Danilo & Anna (@ournextflight)

А также "максимально модный, чем когда-либо" Тбилиси.

Публикация от 제으니 (@jeunny_)

"Город известен во всем мире. Это столица эльзасских вин, а также идеальное место для гурманов, любителей истории, музыки и культуры, – рассказывают авторы European Best Destination. – Кольмар можно посещать круглый год. Это самый солнечный город во Франции с 300 ясными днями в году".

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European Best Destination каждый год публикует свой рейтинг лучших туристических мест. В этом году он выходит в 11-й раз.

В десятку также вошли Вена (Австрия), Кашкайш (Португалия), Сибиу (Румыния), Намюр (Бельгия), Риека (Хорватия), Париж (Франция), Быдгощ (Польша).

Смотрите видео: Киев назван одним из лучших европейских городов для гастротуризма

Напомним, Украина заняла 83-е место в рейтинге самых безопасных стран мира. Кроме этого, ученые составили рейтинг комфортных для старости стран.

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Источник: Сегодня
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