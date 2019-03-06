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Составлен рейтинг самых интересных мест на Земле: фото ТОП-6

Эксперты учитывали даже фактор популярности места в Instagram

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:49
Площадь Испании Фото: instagram.com/pattsathityatiwat
Площадь Испании
Фото: instagram.com/pattsathityatiwat

Онлайн-сервис Stasher опубликовал рейтинг 99 лучших достопримечательностей мира. Специалисты учитывали отзывы на популярном туристическом ресурсе Trip Advisor и Google, а также время в пути до ближайшего аэропорта, критерий безопасности и популярность места в Instagram.

Про ТОП-6 самых лучших достопримечательностей мира по версии Stasher пишет "Сегодня".

Площадь Испании

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Площадь Испании – городской ансамбль в неомавританском стиле, появившийся на юге Севильи (Испания) в преддверии Иберо-американской выставки 1929 года. Это одно из мест, где проходили съемки кинофильма "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов", а также фильма "Диктатор" режиссера Саши Барона Коэна.

Маттерхорн, Швейцария

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Вершина в Пеннинских Альпах на границе Швейцарии в кантоне Вале и Италии в провинции Валле-д’Аоста. Высота вершины составляет 4478 метров над уровнем моря. Из-за высокой технической сложности восхождения, а также страха, внушаемого вершиной, Маттерхорн стал одной из последних покоренных основных горных вершин Альп

Пюи-дю-Фу, Франция

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Исторический тематический парк. Находится в поселке Лез-Эпесс (между Шоле и Ла-Рош-сюр-Йон) в самом сердце региона Вандея в Западной Франции. Парк принимает более 2 миллионов посетителей каждый год, что делает его вторым по популярности тематическим парком во Франции после Парижского Диснейленда. Парк разделен на 26 основных шоу, каждое из которых занимает примерно 30-40 минут.

Кордовский собор, Испания

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Католический кафедральный собор в Испании, в городе Кордова. Построенный в III веке как вестготская церковь святого Викентия. После мусульманского завоевания Испании (786 год) перестроена в самую большую в Европе мечеть. Отвоевана христианами в ходе Реконкисты. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО (1985).

Мечеть шейха Зайда, ОАЭ

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Одна из шести самых больших мечетей в мире. Расположена в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов. Названа в честь шейха Зайда ибн Султана ан-Нахайяна – основателя и первого президента ОАЭ. Мечеть была официально открыта в 2007 году. Внутрь святыни пускают всех желающих (а не только мусульман). Вход и экскурсии – бесплатные.

Популярный ресурс Trip Advisor, дважды называл мечеть шейха Зайда второй по популярности достопримечательностью среди всех туристических направлений на планете.

Музей Винсента Ван Гога, Нидерланды

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Художественный музей в Амстердаме, хранящий самую крупную в мире коллекцию картин и рисунков Винсента Ван Гога, а также работы его современников, в том числе Поля Гогена, Жоржа Сера, Поля Синьяка, Клода Моне, Анри Тулуз-Лотрека, Пабло Пикассо. Музей открылся 2 июня 1973 года.

Напомним, куда поехать в Европу на 8 Марта: ТОП-5 интересных мест. Ранее мы писали, куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха.

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Источник: Сегодня
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