Стена из янтаря и сокровища Киевской Руси: чем интересна выставка Ukraine WOW

Гости мероприятия с 14 ноября по 29 декабря смогут увидеть невероятные экспонаты

Укрзалізниця" открывает новое выставочное пространство Фото: Ukraine WOW

14 ноября при поддержке "Укрзалізниці" откроется интерактивная выставка Ukraine WOW. С этого проекта начинается жизнь нового выставочного пространства "Багажное отделение с рампой", расположенного на территории железнодорожной станции "Киев-Пассажирский".

Достопримечательности Украины, к которым стоит ехать – видео:

Гости мероприятия с 14 ноября по 29 декабря смогут увидеть автопортрет Малевича и стену из янтаря, полетать над Родиной-матерью и зайти в Тоннель любви, озвучить мультфильм и соткать ковер. Чем еще может удивить киевлян эта выставка, – ниже ТОП-6 главных фишек.

Автопортрет Малевича и сокровища Киевской Руси

Последний автопортрет Казимира Малевича, скульптуры Александра Архипенко, 10 из 14 букв алфавита Георгия Нарбута, первая напечатанная в Украине книга – "Апостол" 1574 года Ивана Федорова, барочные царские врата XVIII века, серебряные гривны Киевской Руси, уникальная украинская керамика — все эти экспонаты ждут вас с 14 ноября по 29 декабря 2019 года.

Хата-мазанка и антарктическая станция

На выставке можно также увидеть невероятные инсталляции: стена из 100 килограммов янтаря, хата-мазанка с воссозданными рисунками художницы Полины Райко, Тоннель любви, дно Черного моря, миниатюры антарктической станции "Академик Вернадский", бездонная пещера, 12-метровая диорама и многое другое.

Виртуальное путешествие

Отправиться в путешествие по бесконечному Рыбальскому мосту, полетать над озером Синевир и урочищем "Каскады", увидеть Киев с высоты Родины-матери, прокатиться на поезде в кабине машиниста, прогуляться по восстановленному Невицкому замку и посетить "девятку", самую большую доменную печь Европы. А еще навести порядок в купе с помощью технологии Kinect и озвучить мультфильм о выдающихся украинцах.

Выставка Ukraine WOW Фото: Ukraine WOW

Выдающиеся факты об Украине

Когда появилось первое письменное упоминание об Украине? Как родилась первая украинская партия? Кто из украинцев получил "Оскар"? Где проходит самый длинный железнодорожный маршрут? Правда ли, что в Украине живут розовые пеликаны?

Увлекательные аттракционы

Проект открывает огромное купе: в нем вы снова маленькие, а ваша первая поездка только начинается. в блоке "Остановка" – более 40 ячеек с увлекательными аттракциями: от ветра с моря в Сергеевке, который дует в лицо, до гула пчелиного роя; от пения вокзалов Украины до приветствий из разных регионов; от маски на праздник Маланки до настоящего Каннского льва; от маленьких старинных билетов, которые давали право выйти на перрон, до крымских ракушек, которые возвращают вас на берег Черного моря, возвращают в детство.

Номинировать свои "вау-факты"

Когда проект только начинался, хотелось рассказать про все лучшее, что есть в Украине, но сразу стало понятно, что эта миссия невыполнима. Ведь наша страна полна вау-историй, людей, мест и событий. В конце Ukraine WOW вы сможете сами рассказать о тех "вау", которых на проекте не увидели, – и они появятся на стене выставочного пространства уже через неделю.

Выставка Ukraine WOW Фото: Ukraine WOW

Полезная информация о выставке Ukraine WOW

Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал, выставочное пространство "Здание багажного отделения с рампой, корпус В".

Когда: 14 ноября – 29 декабря (понедельник выходной), 11:00-20:00.

Вход стоит 50 грн.

Все средства от продажи билетов будут направлены на социальные проекты "Укрзалізниці".

Напомним, ранее мы рассказывали о 5 музеях Киева, которые обязательно стоит посетить.

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