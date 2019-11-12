Стена из янтаря и сокровища Киевской Руси: чем интересна выставка Ukraine WOW
Гости мероприятия с 14 ноября по 29 декабря смогут увидеть невероятные экспонаты
14 ноября при поддержке "Укрзалізниці" откроется интерактивная выставка Ukraine WOW. С этого проекта начинается жизнь нового выставочного пространства "Багажное отделение с рампой", расположенного на территории железнодорожной станции "Киев-Пассажирский".
Достопримечательности Украины, к которым стоит ехать – видео:
Гости мероприятия с 14 ноября по 29 декабря смогут увидеть автопортрет Малевича и стену из янтаря, полетать над Родиной-матерью и зайти в Тоннель любви, озвучить мультфильм и соткать ковер. Чем еще может удивить киевлян эта выставка, – ниже ТОП-6 главных фишек.
Последний автопортрет Казимира Малевича, скульптуры Александра Архипенко, 10 из 14 букв алфавита Георгия Нарбута, первая напечатанная в Украине книга – "Апостол" 1574 года Ивана Федорова, барочные царские врата XVIII века, серебряные гривны Киевской Руси, уникальная украинская керамика — все эти экспонаты ждут вас с 14 ноября по 29 декабря 2019 года.
На выставке можно также увидеть невероятные инсталляции: стена из 100 килограммов янтаря, хата-мазанка с воссозданными рисунками художницы Полины Райко, Тоннель любви, дно Черного моря, миниатюры антарктической станции "Академик Вернадский", бездонная пещера, 12-метровая диорама и многое другое.
Отправиться в путешествие по бесконечному Рыбальскому мосту, полетать над озером Синевир и урочищем "Каскады", увидеть Киев с высоты Родины-матери, прокатиться на поезде в кабине машиниста, прогуляться по восстановленному Невицкому замку и посетить "девятку", самую большую доменную печь Европы. А еще навести порядок в купе с помощью технологии Kinect и озвучить мультфильм о выдающихся украинцах.
Когда появилось первое письменное упоминание об Украине? Как родилась первая украинская партия? Кто из украинцев получил "Оскар"? Где проходит самый длинный железнодорожный маршрут? Правда ли, что в Украине живут розовые пеликаны?
Проект открывает огромное купе: в нем вы снова маленькие, а ваша первая поездка только начинается. в блоке "Остановка" – более 40 ячеек с увлекательными аттракциями: от ветра с моря в Сергеевке, который дует в лицо, до гула пчелиного роя; от пения вокзалов Украины до приветствий из разных регионов; от маски на праздник Маланки до настоящего Каннского льва; от маленьких старинных билетов, которые давали право выйти на перрон, до крымских ракушек, которые возвращают вас на берег Черного моря, возвращают в детство.
Когда проект только начинался, хотелось рассказать про все лучшее, что есть в Украине, но сразу стало понятно, что эта миссия невыполнима. Ведь наша страна полна вау-историй, людей, мест и событий. В конце Ukraine WOW вы сможете сами рассказать о тех "вау", которых на проекте не увидели, – и они появятся на стене выставочного пространства уже через неделю.
- Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал, выставочное пространство "Здание багажного отделения с рампой, корпус В".
- Когда: 14 ноября – 29 декабря (понедельник выходной), 11:00-20:00.
- Вход стоит 50 грн.
- Все средства от продажи билетов будут направлены на социальные проекты "Укрзалізниці".
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