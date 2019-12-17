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Страна огня и льда: что посмотреть и как провести время зимой в Исландии

"Сегодня" рассказывают, как можно отдохнуть в стране безупречной природы

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:36
Исландия
Исландия
Фото: travel.bodo.ua

Северное сияние, термальный курорт и самый большой ледник Европе. Земля викингов кажется холодной и суровой, но главный путешественник Bodotravel Виталий Дрозд развеет этот миф. Итак, чем заняться зимой в стране безупречной природы?

Полюбоваться северным сиянием

Увидеть это природное явление мечтают многие путешественники. В Исландии лучший сезон для наблюдения – с сентября по апрель. Именно тогда ночь длится достаточно долго и есть больше шансов увидеть северное сияние.

Смотрите видео: вся правда об экстремальном туризме

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Зимой в стране достаточно тепло – температура редко опускается ниже +5 градусов. Мы отправились на поиски небесного свечения в сентябре. Это считается началом сезона и шансы увидеть его небольшие. Поэтому лучше планировать поездку зимой. Северное сияние не приходится ждать долго. Чаще всего оно появляется в период с 10 часов вечера до полуночи.

Северное сияние надо городом
Северное сияние надо городом
Фото: Виталий Дрозд

Поездка с гидом значительно облегчила нашу задачу. Он нашел идеальное место вдали от города, откуда было хорошо видно северное сияние.

Погулять в кошках по леднику

Оказавшись в Исландии, обязательно стоит подняться на Ватнайекюдль – самый большой ледник Европы. Это не простой треккинг, но стоит преодолеть этот челлендж. Можно погулять в кошках по поверхности ледника. Поднявшись на его наивысшую точку, вы увидете океанские просторы и горные вершины.

Восхождение на ледник
Восхождение на ледник
Фото: Виталий Дрозд

Затем советуем спуститься в пещеры. В них ощущается все могущество природы. Благодаря большому давлению во льду пещер нет воздушных пузырьков – он кристально-прозрачный.

Ледник Ватнайекюдль
Ледник Ватнайекюдль
Фото: Виталий Дрозд

Когда дожди смывают снег со склонов ледника, внутрь пробивается солнечный свет, и пещеры заливаются синим цветом. Это зрелище впечатлило всех.

Увидеть место съемок "Игры престолов"

Национальный парк Тингведлир находится недалеко от столицы Исландии. Здесь пролегает граница двух литосферных плит – Северо-Американской и Евразийской. Из-за тектонического движения их края отчетливо видны и ежегодно отдаляются на несколько миллиметров. Граница плит заполнена кристально-чистой водой. Это отличное место для дайвинга. Видимость под водой достигает 100 метров.

Национальный парк Тингведлир
Национальный парк Тингведлир
Фото: Виталий Дрозд

Парк Тингведлир очень популярный среди поклонников "Игры престолов". Здесь проходили съемки нескольких эпизодов сериала. В каньоне около водопада Оксарарфосс снимали сцену с "Кровавыми воротами" по дороге к Орлиному Гнезду. Территория вокруг этого места также использовались для серии с участием "одичалых" Игритт и Тормунда.

Ощутить мощь водопадов Исландии

Во время путешествия мы с группой посетили одну из визитных карточек страны – водопад Сельяландсфосс. Он всего 60 метров в высоту и не многоводный, но все же привлекает к себе туристов. Главная "фишка" – проход за поток, в который каждый желающий может зайти и рассмотреть водопад изнутри.

Водопад в Исландии
Водопад в Исландии
Фото: Виталий Дрозд

Глюфрафосс стал нашим следующим пунктом назначения. Он спрятан за скалами в каньоне и впадает в открытую пещеру. Гид показал вход в грот, где над нами находился огромный пролом. Через него обрушивается мощный поток воды. В этом месте ничего не растет, темно, влажно и шумно.

Провести День святого Валентина в "Голубой лагуне"

После всех поездок и походов время в геотермальном SPA стало отличной разрядкой. Комплекс "Голубая лагуна" состоит их нескольких бассейнов, а окружают его лавовые поля.

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Температура в источниках достигает +39 градусов. В воде содержатся минеральные соли, водоросли и диоксид кремния. Благодаря последнему на дне лагуны образуется слой лечебной глины. Зимой можно купаться в горячей воде и наблюдать за всполохами северного сияния.

"Голубая лагуна"
"Голубая лагуна"
Фото: Виталий Дрозд

Отправляться к термальным источникам лучше в группе и с гидом. Он построит маршрут так, чтобы не переплачивать за трансфер, и забронирует заранее входные билеты. "Голубая лагуна" – это очень популярное место, куда съезжаются туристы со всего мира. Наш гид организовал посещение в такое время, чтобы группа смогла насладиться отдыхом и избежать столпотворения.

Бюджет путешествия

В Исландии принимают кредитные карты основных мировых платежных систем. У нас не возникало проблем с оплатой в магазинах. Наличные рекомендую менять в аэропорту – банки работают только в будние дни с 9:15 до 16:00.

Сколько стоит отдых в Исландии

  • международные перелеты: Киев – Рейкьявик – Киев – от 450 евро;
  • проживание в отелях – от 100 евро в сутки;
  • обед на двоих в ресторане – от 80 евро;
  • аренда автомобиля – от 20 евро;
  • минеральная вода (1,5 л) – двух евро;
  • чашка кофе – четыре евро.
  • такси (тариф за 1 км) – 2,5 евро.
  • бензин – около 1,7 евро за галлон;
  • оплата парковки – около одного евро в час;
  • хайкинг по леднику Ватнайекюдль, спуск в ледниковую пещеру, сопровождение англоговорящего гида – около 150 евро;
  • посещение SPA-курорта "Голубая лагуна" – около 85 евро.

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Источник: Сегодня
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