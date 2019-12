Своими глазами увидеть шедевры Ван Гога: как пойти в музей бесплатно

Малообеспеченные люди смогут посещать популярные музеи свободно

Музей Ван Гога в Амстердаме можно будет посетить бесплатно Фото: Depositphotos

Три популярных нидерландских музея один день в месяц будут бесплатными. Речь идет о Музее Ван Гога, Рейксмюсеум и Национальном морском музее. Об этом сообщает издание Dutch Review, ссылаясь на решение Нижней палаты парламента Нидерландов.

Высокие цены за входной билет не позволяют жителям и гостям Амстердама (особенно тем, кто имеет относительно низкие доходы) посещать музеи, считают депутаты парламента. Это мнение разделяют практически все партии, кроме Party for Freedom и People’s Party for Freedom and Democracy.

Однако решение уже одобрено и будет реализовано. Но пока не ясно, когда именно и какой день правительство выберет для бесплатного посещения музеев.

