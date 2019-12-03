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Своими глазами увидеть шедевры Ван Гога: как пойти в музей бесплатно

Малообеспеченные люди смогут посещать популярные музеи свободно

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:41
Музей Ван Гога в Амстердаме можно будет посетить бесплатно
Музей Ван Гога в Амстердаме можно будет посетить бесплатно
Фото: Depositphotos

Три популярных нидерландских музея один день в месяц будут бесплатными. Речь идет о Музее Ван Гога, Рейксмюсеум и Национальном морском музее. Об этом сообщает издание Dutch Review, ссылаясь на решение Нижней палаты парламента Нидерландов.

Высокие цены за входной билет не позволяют жителям и гостям Амстердама (особенно тем, кто имеет относительно низкие доходы) посещать музеи, считают депутаты парламента. Это мнение разделяют практически все партии, кроме Party for Freedom и People’s Party for Freedom and Democracy.

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Однако решение уже одобрено и будет реализовано. Но пока не ясно, когда именно и какой день правительство выберет для бесплатного посещения музеев.

Ранее "Сегодня" писали, что посмотреть за два дня в столице Нидерландов и как хорошо провести там время. Кроме этого, мы рассказывали, как на нью-йоркском Манхэттене (США) для поклонников сериала "Друзья" открыли особый музей, где можно посмотреть экспонаты, взятые со съемочной площадки.

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Источник: Сегодня
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