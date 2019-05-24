Sziget, купальни и магия кино: три причины поехать в Будапешт этим летом

Если вы давно мечтали увидеть Будапешт – планируйте поездку на 7-12 августа

7-12 августа в Будапеште пройдет фестиваль Sziget Фото: instagram.com/szigetofficial

Что может быть лучше хорошего отдыха, новых знакомств, незабываемых впечатления и, конечно же, десятков крутых трэвел-снимков в Instagram? Если это по вашей части, "Сегодня" рекомендуют запланировать поездку в Будапешт , где будет очень горячо этим летом.

Отрываемся на фестивале Sziget-2019

Если вы мечтаете увидеть Будапешт, лучше всего ехать 7-12 августа. Ведь именно в этом время в столице Венгрии проходит один из самых известных фестивалей Европы – Sziget . Праздник музыки и веселья традиционно (с 1993 года) охватывает весь остров Свободы, который находится в районе Обуда (III округ). Кроме красивой музыки разных направлений и жанров, здесь можно просмотреть кинофильмы на свежем воздухе, посетить художественные галереи и современный арт-инсталляции, принять участие в разнообразных развлекательных программах, благотворительных акциях и эко-флешмобах.

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На острове обустроены кэмпинг-зоны, если есть возможность – берите с собой все необходимое для комфорта: матрасы, спальные мешки, подушки. Если что – на сайте фестиваля можно заказать билеты и купить все необходимое.



Фестиваль Sziget в Будапеште Фото: instagram.com/szigetofficial



В прошлые годы на сцене Sziget Europe Stage выступали украинцы ONUKA, 5'nizza, Brunettes Shoot Blondes, Kadnay, Atomic Simao и украинско-беларусская группа Brutto. 27-й Sziget с хедлайнерами Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix и The National станет самым большим и самым лучшим за все года. К тому же, меломанам из Украины будет В прошлые годы на сцене Sziget Europe Stage выступали украинцы ONUKA, 5'nizza, Brunettes Shoot Blondes, Kadnay, Atomic Simao и украинско-беларусская группа Brutto. 27-й Sziget с хедлайнерами Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix и The National станет самым большим и самым лучшим за все года. К тому же, меломанам из Украины будет интересно послушать и увидеть выступления Alyona Alyona и Ивана Дорна.

Стоимость билета на 7 дней фестиваля – 339 евро, на пять – 299 евро, на три – 219 евро и 75 евро – на один день. Купить билеты можно здесь

Восстанавливаемся в купальнях Сечени

Купальни Сечени в Будапеште – один из самых крупных лечебных комплексов в Европе. Вода здесь подается из горячего источника, открытого в 1879 году, с глубины 1246 метров и поступает на поверхность при температуре 74 градусов выше нуля. Всего в Будапеште 27 купален – в некоторых из них можно не только отдохнуть, сделать массаж или пройти курс лечения, но и погулять на модной вечеринке прямо в бассейне.



Термальные купальни Сечени Фото: Depositphotos



Рядом с купальнями Сечени есть невероятное количество локаций, в которых стоит побывать – зоопарк, парк Варошлигет и замок, зимний каток на настоящем пруду, субботние ярмарки, кафе и рестораны и историческая ветка метро, которой можно за 15 минут добраться до центра города.

Смотрим на отель "Гранд Будапешт"

Многим из нас известен иронический фильм Уэса Андерсона – "Отель "Гранд Будапешт"" (2014). Как ни странно, столица Венгрии практически не имеет никакого отношения к этой киноленте! Режиссер и творческая команда работали преимущественно на улицах Герлица, Дрездена, а также и в замках Саксонии.



Фасад отеля "Геллерт" в Будапеште Фото: Depositphotos



Интерьер отеля "Гранд Будапешт" снимали в декорациях киностудии, некоторые кадры – в стенах универмага Görlitzer Warenhaus (Универмаг Герлица). А вот снаружи здание создавали при помощи макета художника Адама Штокхаузена. В своей работе он использовал старинные фотографии отеля "Бристоль Палас" в Карловых Варах и отеля "Геллерт" (Danubius Hotel Gellert) в Будапеште. И это то самое место, куда вам обязательно нужно пойти во время вашей будущей поездки в столицу Венгрии. Красивые интерьеры, старинный фасад, а также интересная история этого здание не оставят вас равнодушными.

"Геллерт" находится в 22 км от Международного аэропорта имени Ференца Листа и в семи километрах от железнодорожного вокзала Келети. Рядом с отелем, на площади Сент-Герард находится станция метро линии M4. До центра города и деловых районов можно за 10 минут дойти пешком.

Напомним, Sziget Festival, пятый самый большой фестиваль в мире и самый любимый заграничный фестиваль украинцев, объявил последнего хедлайнера лайн-апа 2019

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