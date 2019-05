Sziget, купальни и магия кино: три причины поехать в Будапешт этим летом

Если вы давно мечтали увидеть Будапешт – планируйте поездку на 7-12 августа

На острове обустроены кэмпинг-зоны, если есть возможность – берите с собой все необходимое для комфорта: матрасы, спальные мешки, подушки. Если что – на сайте фестиваля можно заказать билеты и купить все необходимое.



В прошлые годы на сцене Sziget Europe Stage выступали украинцы ONUKA, 5'nizza, Brunettes Shoot Blondes, Kadnay, Atomic Simao и украинско-беларусская группа Brutto. 27-й Sziget с хедлайнерами Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix и The National станет самым большим и самым лучшим за все года. К тому же, меломанам из Украины будет интересно послушать и увидеть выступления Alyona Alyona и Ивана Дорна.