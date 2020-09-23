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Таиланд: моря возможностей

Красоты Пханг-Нга своими глазами посчастливилось увидеть и телеведущей, ресторатору и кулинару Татьяне Литвиновой

Белоснежные пляжи и высоченные пальмы, старинные храмы и таинственные пещеры, экзотические фрукты и морепродукты на любой вкус — благодаря всему этому Таиланд является одним из самых популярных направлений для отдыха среди туристов со всего мира.

Земля контрастов

Эта страна покоряет своим многообразием. Здесь стеклянные небоскребы соседствуют с бунгало, а ночные клубы — со старинными храмами, усыпанными золотом. Здесь можно пообедать в местах, которые входят в топ самых лучших ресторанов планеты, или перекусить на оживленных уличных рынках. Здесь можно расслабиться под нежным солнцем на райских пляжах или ощутить прилив адреналина во время катания на водных мотоциклах…

Интерес гостей к Таиланду регулярно подогревает также и кинематограф, ярко изображающий все местные красоты. Компания друзей из "Мальчишник в Вегасе-2" знатно оторвалась на крыше высотки Lebua State Tower в Бангкоке, в живописной бухте Майя-Лей на острове Пхи-Пхи снимали знаменитый фильм "Пляж" с Леонардо Ди Каприо, а провинция Пханг-Нга недалеко от Пхукета прославилась благодаря фильмам про приключения Джеймса Бонда.

Красоты Пханг-Нга своими глазами посчастливилось увидеть и телеведущей, ресторатору и кулинару Татьяне Литвиновой. Она говорит: залив впечатлил своими невероятными островками и пещерами со сталактитами и сталагмитами.

А еще Татьяна посетила Симиланские острова, которые покорили ее белоснежным коралловым песком и лазурной водой. Особенно отмечает телеведущая и мягкий климат Таиланда и обилие природных заповедников. Но признается: помимо природы ей очень запомнились также местные жители, тайцы. Тем, что они всегда улыбаются — словно на рекламных плакатах.

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"Мне близка их философия жизни — радоваться всему, что происходит, и принимать людей и жизнь такими, как они есть. Поэтому в Таиланд хочется возвращаться снова и снова, чтобы расслабиться от городской суеты, зарядиться, наполниться солнцем и улыбками", – добавляет Литвинова.

На любой вкус

Таиланд — страна, в которой есть развлечения на любой вкус и бюджет. Отдых здесь может быть по-настоящему многоформатным. Тем, кто планирует отпуск с семьей и детьми, обязательно стоит посетить местные музеи, аквапарки и заглянуть в огромный океанариум в Бангкоке. В Таиланде — множество зоопарков и ферм, где можно понаблюдать за самыми разными животными: крокодилами, черепахами, слонами и обезьянами.

Любителей активного отдыха ждет рафтинг и сплавы на бамбуковых плотах, банджа-джампинг, водные мотоциклы, парапланы и скалолазание. А ценители дайвинга и снорклинга найдут десятки отличных локаций для того, чтобы погрузиться в чистейшую прозрачную воду, понаблюдать за экзотическими рыбами. Например, на острове Ко-Тао, который является одной из лучших локацией в мире для наблюдения за подводными красотами.

Ну а для тех, кто предпочитает неспешный отдых, в Таиланде всегда открыты местные пляжи сразу на двух разных побережьях. С западной стороны Таиланд омывается Андаманским морем, а с востока — Сиамским заливом. Именно поэтому местные пейзажи по одну и по другую сторону полуострова немного различаются. Так, например, побережье Андаманского моря характерно живописными скалами, верхушки которых утопают в зелени.

И с одной, и с другой стороны полуострова можно арендовать жилье на любой вкус, по желанию — даже с персональным выходом к морю. Небольшое уютное бунгало на берегу или же пятизвездочный отель класса люкс — выбор зависит только от вас.

Гастрономический рай

Таиланд — это настоящая мекка для гастрономических гедонистов. Значительную часть здешнего меню составляют морепродукты, и все — свежего улова, прямиком из моря. Татьяна Литвинова особенно выделяет два вида рыбы, которая редко встречается у нас, а в Юго-Восточной Азии подается только в хороших ресторанах. Это Red Snapper, он же кампечинский луциан, и группер — рыба из семейства окуней.

Однако тайская кухня славится не только морепродуктами. Тайцы также едят много мяса. Литвинова составляет небольшой список местных блюд, которые must try каждый турист:

"Самое главное, что нужно попробовать в Таиланде — это лапша Пад-Тай, супы Том-ям или Том-кха, салат из зеленой папайи, десерт Манго Стики Райс и Пананг Гай — курица, обжаренная в карри и поданная в кокосовом креме".

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В Таиланде — действительно широкое разнообразие фруктов и овощей. Одних только бананов здесь — больше двадцати видов, а манго — более сорока. Есть и весьма экзотические для нас фрукты, такие как: гуава, дуриан, тангерин, саподилла, мангостин, рамбутан. Овощи в тайской кухне кладут и в супы, и основные блюда, готовят на пару или в воке.

"Самым экзотическим и любимым блюдом тайской кухни был и остаётся soft-shell-crab. Это мягкий краб без панциря, который они готовят так, что его можно есть целиком. Его, как правило, жарят во фритюре — это очень-очень вкусно", – говорит Литвинова.

Что касается напитков, то в Таиланде она советует обязательно попробовать местное пиво, освежающую лайм-соду, фреши из манго, арбузов и сок из молодых кокосов.

"Самое главное правило тайской кухни — в блюде должен быть соблюден баланс пяти вкусов: кислого, соленого, острого, горького и сладкого, – добавляет кулинар. – Ещё интересно, то что едят они при помощи ложки и вилки, причем вилка используется для того, чтобы положить еду из тарелки в ложку".

Одной из особенностей тайской кухни Литвинова называет сервировку блюд. В этой области повара – настоящие художники. Они виртуозно владеют техникой карвинга — искусства художественной резки по фруктам. Еда должна быть подана изысканно и красиво, и это негласное правило — закон.

По-настоящему безопасный отдых

Пандемия коронавируса COVID-19, которая охватила планету вначале этого года, внесла свои коррективы в планы путешественников. С другой же стороны, пока границы государств временно закрыты, природа получила уникальную возможность передохнуть и восстановиться после бесчисленного потока визитеров.

Мировые авиакомпании, в свою очередь, готовятся к возобновлению полноценного сообщения между странами и внедряют новые правила — чтобы путешественники чувствовали себя комфортно и защищено при любых условиях.

К примеру, Qatar Airways, которые неоднократно возглавляли список лучших авиакомпаний мире, уже ввели ряд соответствующих норм. Теперь всем пассажирам на борту измеряют температуру и выдают персональные гигиенические наборы, включающие перчатки, маски и санитайзеры. Бортпроводники облачены в защитные костюмы, а сотрудники аэропорта в Дохе — точке, которая является популярным пересадочным узлом для стыковок при длинных перелетах — носят специальные шлемы со встроенными датчиками измерения температуры пассажиров. Социальной дистанции теперь легче придерживаться благодаря отметкам, нанесенным на пол в аэропорту. А дезинфекцией в залах ожидания занимаются роботы.

Это значит, что уже сейчас все, кто так сильно соскучился по путешествиям, могут планировать свой долгожданный отдых, выбирать лучшие направления и паковать чемоданы в ожидании скорой, волнительной встречи с пейзажами Юго-Восточной Азии. Полетели!

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