Таиланд после пандемии коронавируса решил отказаться от бюджетных туристов

Предпочтение будут отдавать состоятельным путешественникам

После пандемии коронавируса власти Таиланда планируют отойти от массового туризма. По словам министра туризма этого государства Пхипхата Ратчакитпракарна (Phiphat Ratchakitprakarn), предпочтение они будут отдавать иностранцам, которые забронировали четырех- и пятизвездочные отели на островах Пхукет, Панган, Самуи и Пхи-Пхи. Визит небогатых путешественников пока не входит в концепцию "государственного протокола". Об этом сообщает Bloomberg.

Таиланд отказался от бедных путешественников Фото: Unsplash

Пхипхат Ратчакитпракарн уверен, что благодаря сокращению турпотока можно восстановить окружающую среду и пляжи. По его словам, за период карантина на песочные берега Таиланда вернулись черепахи, а в море были замечены розовые дельфины.

"Если мы не воспользуемся этой возможностью, чтобы получить наибольшую выгоду для отрасли, Таиланд проиграет. Это возможность перезагрузить всю систему туризма", – заключил Ратчакитпракарн.

К слову, в этом сезоне Таиланд готов принять около 10 миллионов туристов – раньше их было в четыре раза больше. По данным на 22 июня, в этой стране выявлено 3151 случай заражения коронавирусом. Сообщается о 58 умерших.

Пхукет во время карантина – смотреть видео:

Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться