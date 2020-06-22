Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Таиланд после пандемии коронавируса решил отказаться от бюджетных туристов

Сегодня, 12:59

Предпочтение будут отдавать состоятельным путешественникам

После пандемии коронавируса власти Таиланда планируют отойти от массового туризма. По словам министра туризма этого государства Пхипхата Ратчакитпракарна (Phiphat Ratchakitprakarn), предпочтение они будут отдавать иностранцам, которые забронировали четырех- и пятизвездочные отели на островах Пхукет, Панган, Самуи и Пхи-Пхи. Визит небогатых путешественников пока не входит в концепцию "государственного протокола". Об этом сообщает Bloomberg.

Таиланд отказался от бедных путешественников
Таиланд отказался от бедных путешественников
Фото: Unsplash

Пхипхат Ратчакитпракарн уверен, что благодаря сокращению турпотока можно восстановить окружающую среду и пляжи. По его словам, за период карантина на песочные берега Таиланда вернулись черепахи, а в море были замечены розовые дельфины.

Читайте также:
Пхукет закрыт: что сейчас происходит на острове

"Если мы не воспользуемся этой возможностью, чтобы получить наибольшую выгоду для отрасли, Таиланд проиграет. Это возможность перезагрузить всю систему туризма", – заключил Ратчакитпракарн.

К слову, в этом сезоне Таиланд готов принять около 10 миллионов туристов – раньше их было в четыре раза больше. По данным на 22 июня, в этой стране выявлено 3151 случай заражения коронавирусом. Сообщается о 58 умерших.

Пхукет во время карантина – смотреть видео:

Напомним, ранее мы рассказывали, как переживают пандемию COVID-19 в Израиле, Франции, США и Эстонии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
В Таиланде массово избавляются от золота: в чем причина В Таиланде за первоапрельские шутки на тему коронавируса пригрозили тюрьмой В Таиланде создали роботов, чтобы больные коронавирусом не заражали врачей (видео) В Таиланде застряли около двух тысяч украинских туристов
туризм Таиланд путешествия
Реклама

Новости партнеров

Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева впервые показала младшего сына от Меладзе
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Михалков язвительно прокомментировал ДТП с Ефремовым
Торт без выпечки, на сковороде, быстрый и вкусный: съедается вмиг
Торт без выпечки, на сковороде, быстрый и вкусный: съедается вмиг
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру
Яма больше не лысый, любимец Могилевской отрастил шевелюру

Популярные статьи

Сегодня, 11:36Wellness

Как похудеть в ногах быстро и эффективно: ТОП-5 советов

Сегодня, 11:11Шоу-бизнес

День рождения Сергея Притулы: ТОП-5 гугл-запросов о популярном ведущем

Сегодня, 05:55Fun

Кот научился улыбаться и прославился в интернете: курьезные фото

Вчера, 13:31Events

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

Вчера, 11:08Events

День медика-2020: поздравления с праздником в прозе и стихах

Вчера, 09:37Events

Сегодня День отца: поздравления любимому папе

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: неожиданные факты о принце Уильяме

Вчера, 08:54Fun

Сегодня День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

Вчера, 08:28Events

День медика-2020 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 06:00Events

Поздравления с Днем отца: яркие и прикольные открытки и пожелания

20 июняАфиша

Николь Кидман – 53! ТОП-5 фильмов с оскароносной актрисой

20 июняFood

Быстрый рецепт вишневого ликера

20 июняШоу-бизнес

Певица Джамала стала мамой во второй раз

19 июняEvents

Гороскоп на 20 июня: как знаки зодиака проведут свой выходной

19 июняFood

Петров пост-2020: рецепты постной выпечки с вишней

19 июняСтиль

Модные юбки 2020: обзор самых трендовых фасонов

Новости партнеров

Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
"Більше до нас не приходьте, падальщики" — Домогаров
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Родители
Родители "Холостяка" Макса Михайлюка огорошили признанием
Горячая экс-солистка
Горячая экс-солистка "Серебро" разделась ради эффектного фото
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Растет копией папы? Ани Лорак показала свежее фото дочери
Растет копией папы? Ани Лорак показала свежее фото дочери
Стало известно, вместе ли сейчас Макс Михайлюк и Даша Ульянова
Стало известно, вместе ли сейчас Макс Михайлюк и Даша Ульянова

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять