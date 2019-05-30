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Телеканал "Украина" готовит новое тревел-шоу

Премьера шоу "Родичі в турне" состоится этим летом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:52
Телеканал "Украина" запускает новое тревел-шоу
Телеканал "Украина" запускает новое тревел-шоу
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На украинском телевидении появится новое тревел-шоу. Телеканал "Украина" приступил к работе над совершенно новым проектом – "Родичі в турне". Это тревел-шоу в жанре реалити с большим социальным подтекстом, в котором две команды из 2-х родственников с разницей не менее 20 лет будут путешествовать по территории Украины и в непростых состязаниях бороться за возможность реализовать свою мечту. Сделать они это смогут, выиграв приз в 50 тысяч гривен.

Героями программы станут обычные люди, которые, как правило, никогда не покидали пределов своих родных областей, но имеют благородную цель, а также желание открыть для себя собственную страну.

"Перед нами в этом проекте две очень важные и актуальные задачи – объединить нашу страну, показать, что не такие уж мы разные, как нам иногда кажется, и объединить украинские семьи – участников – в борьбе за общую победу, а зрителей – за просмотром шоу, которое будет интересно и близко каждому поколению. Надеюсь, и то, и другое нам удастся, и мы посмотрим на нашу страну и наших близких не просто по-новому, а глазами полными любви и восхищения" – рассказывает продюсер проекта Оксана Туник.

Премьера шоу
Премьера шоу "Родичі в турне" состоится этим летом
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Шоу "Родичі в турне" откроет для украинцев новую туристическую Украину как европейскую страну со всеми красотами и историческими ценностями. Герои программы посетят восемь регионов, где познакомятся с успешными стартапами и уникальными социальными инициативами.

Дойти до конца и получить желанную победу герои могут только в тесной связке со своими родственниками, но удастся ли им преодолеть конфликт поколений?

Производством шоу "Родичі в турне" занимается Film.ua.

"Подобных проектов сегодня нет на телеэкранах. Откровенно, мы очень переживали, что с кастингом возникнут сложности, но оказалось, что в нашей стране много людей с добрым сердцем, которые находят время и средства, чтобы помогать нуждающимся, больным деткам и людям в возрасте. Поэтому, для наших героев отправиться в турне с родным человеком – не только интересное приключение, но и благая цель", – прокомментировала продюсер проекта от Film.ua Зоя Сошенко.

Проект "Родичі в турне" реализуется телеканалом "Украина" и продакшеном Film.ua при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). Проведение этого проекта стало возможным благодаря щедрой поддержке американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID). Содержание продукции является исключительной ответственностью канала "Украина" и не обязательно отражает взгляды USAID или правительства США. Запрещается воспроизведение и использование любой части этой продукции в любом формате, включая графический, электронный, копирование или использование любым другим способом без соответствующей ссылки на первоисточник.

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