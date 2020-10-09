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Смотрите, как выглядит отель-общежитие Гриффиндора. Можно заночевать за 65 долларов

Сегодня, 20:12

Самые преданные фанаты могут остановиться в отеле из вселенной Гарри Поттера

С момента публикации первой книги хоть и прошло более 20 лет, мир по-прежнему искренне очарован вселенной Гарри Поттера. Теперь самые преданные фанаты могут стать ближе к любимым героям и остановиться в отеле в стиле общежития Гриффиндора.

Об этом сообщают Lonely Planet.

В комнате расположены уютная дровяная печь, витражи и мерцающие свечи, а также шесть односпальных кроватей с четырьмя опорами, спрятанных за красными бархатными шторами.

Отель в стиле общежития Гриффиндора
Отель в стиле общежития Гриффиндора
Фото: Lonely Planet

В отеле есть лаунж-зона, оформленная в стиле культовой комнаты, в которой часто отдыхали Гарри и его ближайшие друзья.

Еще в общежитии воспроизвели ванную на пятом этаже замка Хогвартс со специально созданным витражом с подсветкой, изображающим белокурую русалку. Там также расположены зеркала в готическом стиле и золотые раковины для рук в виде ракушек.

Отель в стиле общежития Гриффиндора
Отель в стиле общежития Гриффиндора
Фото: Lonely Planet

"Сегодня, когда вокруг COVID-19 столько страха, люди ищут способы ненадолго отойти от реальности и получить утешение в мире выдумок. Общежитие стремится сделать жизнь своих гостей ярче и лучше", – рассказала владелица необычного заведения Кэрол Кавендиш.

В отеле приняты особые меры, чтобы гарантировать соблюдение правил безопасности во время пандемии, включая самостоятельную регистрацию гостей и качественную уборку комнат в перерывах между пребыванием.

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Отель-общежитие находится в Северном Шире – английской сельской местности, расположенной в болотах Северного Йорка. Номер можно арендовать за 65 долларов за ночь на человека при размещении в нем шести людей.

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