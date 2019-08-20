ТОП-10 городов мира с лучшей ночной жизнью
Lonely Planet составил рейтинг самых интересных направлений для вечеринок
Туристический портал Lonely Planet составил рейтинг лучших в мире городов для вечеринок. На первом месте оказался сербский Белград. Вторая и третья позиции достались соответственно Плая-дель-Кармен (Мексика) и Сингапуру.
"Благодаря разнообразным развлечениям Белград может прийтись по вкусу любому туристу. Мероприятия здесь проходят в клубах, барах, на баржах и в тавернах. Также город отличается относительно демократичными ценами (литр пива обойдется в два доллара) и недорогим жильем (30 долларов за выходные)", – указывают авторы рейтинга.
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В ТОП-10 также вошли Санкт-Петербург, Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес и мексиканский Кабо-Сан-Лукас.
- Белград, Сербия
- Плая-дель-Кармен, Мексика
- Сингапур, Республика Сингапур
- Санкт-Петербург, Россия
- Токио, Япония
- Сеул, Южная Корея
- Стамбул, Турция
- Бангкок, Таиланд
- Буэнос-Айрес, Аргентина
- Кабо-Сан-Лукас, Мексика.
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