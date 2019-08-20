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ТОП-10 городов мира с лучшей ночной жизнью

Lonely Planet составил рейтинг самых интересных направлений для вечеринок

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:39
Белград признан лучшим городом для вечеринок
Белград признан лучшим городом для вечеринок
Фото: Depositphotos

Туристический портал Lonely Planet составил рейтинг лучших в мире городов для вечеринок. На первом месте оказался сербский Белград. Вторая и третья позиции достались соответственно Плая-дель-Кармен (Мексика) и Сингапуру. 

Плайя-дель-Кармен в Мексике
Плайя-дель-Кармен в Мексике
Фото: Depositphotos

"Благодаря разнообразным развлечениям Белград может прийтись по вкусу любому туристу. Мероприятия здесь проходят в клубах, барах, на баржах и в тавернах. Также город отличается относительно демократичными ценами (литр пива обойдется в два доллара) и недорогим жильем (30 долларов за выходные)", – указывают авторы рейтинга. 

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В ТОП-10 также вошли Санкт-Петербург, Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес и мексиканский Кабо-Сан-Лукас.

Сингапур
Сингапур
Фото: Depositphotos

ТОП-10 городов мира с веселой ночной жизнью

  1. Белград, Сербия
  2. Плая-дель-Кармен, Мексика
  3. Сингапур, Республика Сингапур
  4. Санкт-Петербург, Россия
  5. Токио, Япония
  6. Сеул, Южная Корея
  7. Стамбул, Турция
  8. Бангкок, Таиланд
  9. Буэнос-Айрес, Аргентина
  10. Кабо-Сан-Лукас, Мексика.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Киев попал в рейтинг ТОП-50 привлекательных городов для туризма. Также мы рассказывали про пять райских уголков на земле, куда очень сложно попасть туристам.

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Источник: Сегодня
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