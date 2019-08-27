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ТОП-10 лучших мест на планете по версии журнала Time

Журналисты издания составили рейтинг мест, куда стоит поехать путешественникам со всего мира

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:17
Журнал Time назвал 100 лучших мест для путешествий
Журнал Time назвал 100 лучших мест для путешествий
Фото: TIME

Редакторы и корреспонденты авторитетного журнала Time составили рейтинг ТОП-100 лучших мест для путешествий в 2019 году – World’s Greatest Places. Опрошенным предлагали назвать самые интересные локации в нескольких категориях (музеи, парки, рестораны, отели и другие), учитывая качество, оригинальность, экологичность и инновации.

Скриншот: обложка журнала Time за сентябрь 2019 года

Эксперты считают, что им удалось определить 100 заслуживающих внимания направлений, куда стоит отправиться прямо сейчас: от самой горячей пиццерии в Америки до музея в Токио, где воплощается в жизнь цифровое искусство.

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Так, например, лучшим отелем признан Six Senses Bhutan в буддистском королевстве (Гималаи), а лучшим рестораном – "Линдеснес" (Under, Lindesnes) в Норвегии. Предлагаем вам ознакомится с первой десяткой World’s Greatest Places 2019.

ТОП-10 лучших мест на планете 2019 года

  • Геотермальные источники Geosea (Хусавик, Исландия).

Геотермальные источники Geosea
Геотермальные источники Geosea
Фото: geosea.is

  • Парк Camp Adventure (Дания). 
  • Музей цифрового искусства Токио, Япония. 

Музей цифрового искусства Токио
Музей цифрового искусства Токио
Фото: borderless.teamlab.art

  • Тематический парк Star Wars: Galaxy's Edge в Диснейленде Анахайм, Калифорния. 
  • Музей SFER IK Тулум, Мексика. 

Музей SFER IK Тулум, Мексика
Музей SFER IK Тулум, Мексика
Фото: sferik.art

  • Международный заповедник темного неба Мата Ки Те Ранги острова Питкэрн. 
  • Музей африканских цивилизаций Дакар, Сенегал. 
  • Центральная библиотека Калгари, Канада. 

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  • Национальный центр искусств Гаосюна Гаосюн, Тайвань. 
  • Музей и парк скульптур "Чильида-Леку" Эрнани, Испания. 

Музей и парк скульптур "Чильида-Леку" Эрнани
Музей и парк скульптур "Чильида-Леку" Эрнани
Фото: museochillidaleku.com

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Киев попал в рейтинг ТОП-50 привлекательных городов для туризма. Также мы рассказывали про пять райских уголков на земле, куда очень сложно попасть туристам.

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Источник: Сегодня
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