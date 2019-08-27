ТОП-10 лучших мест на планете по версии журнала Time

Журналисты издания составили рейтинг мест, куда стоит поехать путешественникам со всего мира

Журнал Time назвал 100 лучших мест для путешествий Фото: TIME

Редакторы и корреспонденты авторитетного журнала Time составили рейтинг ТОП-100 лучших мест для путешествий в 2019 году – World’s Greatest Places. Опрошенным предлагали назвать самые интересные локации в нескольких категориях (музеи, парки, рестораны, отели и другие), учитывая качество, оригинальность, экологичность и инновации.

Скриншот: обложка журнала Time за сентябрь 2019 года

Эксперты считают, что им удалось определить 100 заслуживающих внимания направлений, куда стоит отправиться прямо сейчас: от самой горячей пиццерии в Америки до музея в Токио, где воплощается в жизнь цифровое искусство.

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Так, например, лучшим отелем признан Six Senses Bhutan в буддистском королевстве (Гималаи), а лучшим рестораном – "Линдеснес" (Under, Lindesnes) в Норвегии. Предлагаем вам ознакомится с первой десяткой World’s Greatest Places 2019.

ТОП-10 лучших мест на планете 2019 года

Геотермальные источники Geosea (Хусавик, Исландия).

Геотермальные источники Geosea Фото: geosea.is

Парк Camp Adventure (Дания).

Музей цифрового искусства Токио, Япония.

Музей цифрового искусства Токио Фото: borderless.teamlab.art

Тематический парк Star Wars: Galaxy's Edge в Диснейленде Анахайм, Калифорния.

Музей SFER IK Тулум, Мексика.

Музей SFER IK Тулум, Мексика Фото: sferik.art

Международный заповедник темного неба Мата Ки Те Ранги острова Питкэрн.

Музей африканских цивилизаций Дакар, Сенегал.

Центральная библиотека Калгари, Канада.

Национальный центр искусств Гаосюна Гаосюн, Тайвань.

Музей и парк скульптур "Чильида-Леку" Эрнани, Испания.

Музей и парк скульптур "Чильида-Леку" Эрнани Фото: museochillidaleku.com

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