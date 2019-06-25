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ТОП-10 мест в мире, где получаются самые красивые фотографии

В свежий рейтинг TripAdvisor попали как очень известные места, так и новички в туризме

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:34
Париж занял первое место в рейтинге самых инстаграмных мест в мире
Париж занял первое место в рейтинге самых инстаграмных мест в мире
Фото: Depositphotos

Рейтинг самых популярных в мире мест для создания фотографий в социальной сети Instagram опубликовал на своем официальном сайте популярный туристический портал TripAdvisor. Так, на первом месте оказалась столица Франции – Париж. Вторую и третью строчку списка занимают американский мегаполис Нью-Йорк и столица области Лапландия в Финляндии – Рованиеми. 

Нью-Йорк
Нью-Йорк
Фото: Depositphotos

Любопытно, что в десятку вошли также довольно экзотические направления. Например, на четвертую позицию эксперты поставили гавайский курортный остров Оаху. Барселона с головокружительной архитектурой располагается на пятом месте. Австралийский Сидней с множеством интересных мест – на шестой строчке, а на седьмой – живописный канадский город за полярным кругом Йеллоунайф.

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Замыкает рейтинг столица Японии – Токио (8 место), итальянская Венеция (9 место) и один из самых известных островов Греции – Санторини (10 место). 

Управление Санта-Клауса в Рованиеми
Управление Санта-Клауса в Рованиеми
Фото: Depositphotos

ТОП-10 самых инстаграмных мест в мире

  • Париж, Франция.
  • Нью-Йорк, США.
  • Рованиеми, Финляндия.
  • Остров Оаху, США.
  • Барселона, Испания.
  • Сидней, Австралия.
  • Йеллоунайф, Канада.
  • Токио, Япония.
  • Венеция, Италия.
  • Санторини, Греция.

Ранее "Сегодня" писали о рейтинге на основе результатов исследования самых гостеприимных стран мира. Кроме того, мы опубликовали рейтинг самых популярных среди путешественников стран мира, а также список самых бюджетных авиалиний

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Источник: Сегодня
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