ТОП-10 мест в мире, где получаются самые красивые фотографии

В свежий рейтинг TripAdvisor попали как очень известные места, так и новички в туризме

Париж занял первое место в рейтинге самых инстаграмных мест в мире Фото: Depositphotos

Рейтинг самых популярных в мире мест для создания фотографий в социальной сети Instagram опубликовал на своем официальном сайте популярный туристический портал TripAdvisor. Так, на первом месте оказалась столица Франции – Париж. Вторую и третью строчку списка занимают американский мегаполис Нью-Йорк и столица области Лапландия в Финляндии – Рованиеми.

Нью-Йорк Фото: Depositphotos

Любопытно, что в десятку вошли также довольно экзотические направления. Например, на четвертую позицию эксперты поставили гавайский курортный остров Оаху. Барселона с головокружительной архитектурой располагается на пятом месте. Австралийский Сидней с множеством интересных мест – на шестой строчке, а на седьмой – живописный канадский город за полярным кругом Йеллоунайф.

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Замыкает рейтинг столица Японии – Токио (8 место), итальянская Венеция (9 место) и один из самых известных островов Греции – Санторини (10 место).

Управление Санта-Клауса в Рованиеми Фото: Depositphotos

ТОП-10 самых инстаграмных мест в мире

Париж, Франция.

Нью-Йорк, США.

Рованиеми, Финляндия.

Остров Оаху, США.

Барселона, Испания.

Сидней, Австралия.

Йеллоунайф, Канада.

Токио, Япония.

Венеция, Италия.

Санторини, Греция.

Ранее "Сегодня" писали о рейтинге на основе результатов исследования самых гостеприимных стран мира. Кроме того, мы опубликовали рейтинг самых популярных среди путешественников стран мира, а также список самых бюджетных авиалиний.

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