ТОП-8 национальных парков Украины: куда поехать в выходные

Список природных чудес Украины, которые обязательно стоит увидеть

Национальные парки Украины – это заповедные территории, где можно удивляться красоте природы и наслаждаться волшебными пейзажами. Сегодня.Lifestyle подготовили для вас подборку ТОП-8 самых красивых национальных парков нашей страны.

Подольские Товтры

Подольские Товтры Фото: AFP

Это крупнейший украинский национальный парк. В 2008 году он вошел в семерку природных чудес Украины, а с 2017 года стал частью мирового наследия ЮНЕСКО. Самая известная достопримечательность этого парка – затопленное село Бакота возле Каменца-Подольского. Если будете в парке, обязательно посетите впечатляющий Бакотский залив, волшебный Смотрицкий каньон, Ивахновецкие и Вербецкие Товтры, а также пещеру Атлантида.

Ранее мы писали, как доехать до Бакоты и что там посмотреть.

Национальный парк "Синевир"

Озеро Синевир Фото: Depositphotos

Озеро Синевир справедливо считается визитной карточкой этого национального парка, а его фото печатают на обложках многих туристических путеводителей по Украине. Это место очень популярно среди экстрасенсов, целителей и мольфаров, которые уверены в его положительной энергетике. Если окажитесь там, можете посетить центр реабилитации бурых медведей, который находится рядом.

Алешковские пески

Олешковские пески Фото: Facebook

Настоящая украинская пустыня находится в Херсонской области и называется Алешковские пески. Они занимают огромную площадь – 162 тысячи гектаров, и находятся в 30 км от города Херсон. Здесь туристы смогут увидеть барханы и оазисы, как и в других пустынях. Идеальное время для поездки сюда – весна и осень, когда песок не очень горячий. Если же поедете летом, нужно надевать закрытую обувь, ведь песок может прогреваться до 75 градусов.

Шацкие озера

Шацкие озера Фото: Depositphotos

Шацкие озера – отличное место для отдыха на природе у чистой воды в окружении хвойного леса. На территории этого национального парка можно поплавать, позагорать, порыбачить и покататься на лодке или байдарке. Всего на волынском курорте более 30 водоемов, самый популярный из которых – озеро Свитязь, самое большое и глубокое озеро природного происхождения в Украине.

Тузловские лиманы

Тузловские лиманы Фото: instagram.com/tripbyclick.ukraine

Тузловские лиманы находятся в Одесской области и известны как место зимовки, гнездования и остановки большого количества водно-болотных птиц. Путешествуя по территории национального парка вы сможете увидеть песчано-илистые острова и косы, камышовые заросли, солончаковые участки и глинистые обрывы. Рядом находится морской курорт Рассейка.

Днестровский каньон и водопады

Залещики, Днестровский каньон Фото: Depositphotos

Общая длина Днестровского каньона составляет более 250 километров – это один из самых длинных каньонов в Европе. Его берега украшают величественные 200-летние дубовые леса, водопады, пещеры, скальные храмы и крепостные развалины. Одна из главных достопримечательностей парка – город Залещики. В парке расположен крупнейший равнинный водопад Украины – Джуринский.

Джарылгачский национальный природный парк

Остров Джарылгач Фото: facebook.com

Джарылгач – отдаленный необитаемый остров в Херсонской области, который омывается чистыми лазурными водами Черного моря. С его берега можно увидеть дельфинов, что резвятся в море, а прогуливаясь по территории, можно встретить диких оленей и ланей. Многие из здешних растений являются уникальными и растут только на Джарылгаче. Подробнее читайте в материале – почему стоит поехать на остров Джарылгач.

Национальный природный парк "Святые Горы"

Святые горы Фото: instagram.com/lwhite72lwhite

Этот национальный парк находится в северной части Донецкой области. Здесь расположены уникальные меловые горы, где растет много реликтовых растений. Основу комплекса памятников заповедника составляет Свято-Успенская Святогорская лавра, основанная в 13-14 веках и расположенная на скалистом берегу реки Северский Донец.

Напомним, ранее мы рассказывали, где в Украине можно найти лавандовые поля.

Все подробности в спецтеме Путешествия по Украине

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