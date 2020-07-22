ТОП-10 невероятных фото Мальдивских островов

Мальдивы уже открыли свои границы для украинцев

Мальдивские острова открыли свои границы для украинцев с 15 июля. Для посещения этого райского уголка в Индийском океане не нужно предоставлять негативный тест на коронавирус или проходить двухнедельный карантин в стране. Единственное ограничение для туристов - до 1 сентября 2020 года запрещено перемещение между островами. Это означает, что пока не получится посетить несколько островов в одном путешествии.

Напомним, что гражданам Украины для посещения Мальдив с целью туризма на срок до 30 дней виза не требуется.

Если вы мечтаете или планируете посетить это прекрасное место, Сегодня.Lifestyle подготовили для вас интересные факты о Мальдивах и подборку ТОП-10 волшебных фото страны.

10 лучших фото Мальдив

Мальдивские острова – это островное государство, расположенное к югу от Индии и Шри-Ланки. Это почти 1200 коралловых островов, распределенных на 26 больших атоллах* в Индийском океане.

*атоллы — это скопления кораллов, разделенные лагунами

Мальдивы Фото: unsplash.com

99% территории Мальдив составляют океанские воды и только 1% общей площади страны – 90 тысяч квадратных километров – расположены над морем. Из принадлежащих стране островов только 202 населены, а 87 островов предназначены для курортного туризма. На Мальдивах на каждом острове размещен всего один отель, а точнее, курорт.

Мальдивы Фото: instagram.com/maldives

Мальдивы не намного возвышаются над уровнем океана: самая высокая точка архипелага высотой всего 2,4 метра. Ученые уже давно говорят, что Мальдивские острова с каждым годом уходят под воду на несколько миллиметров. Они могут полностью исчезнуть под водой в течение 100 лет.

Мальдивы Фото: pexels

Мальдивы считаются самой плоской страной в мире, поэтому ничто не сможет помешать вам наблюдать закат над морем – один из самых волшебных моментов на островах.

Мальдивы Фото: instagram.com/maldives

Мальдивские острова имеют умеренный тропический климат, поэтому, несмотря на муссоны, температура здесь теплая и постоянная. Средняя температура в течение всего года – от +29 до +32 градусов.

Мальдивы Фото: pexels

Отдых на Мальдивах преимущественно пляжный. Мальдивы являются одним из основных направлений для дайверов благодаря красоте коралловых рифов и богатству морской жизни, а также идеальным местом для пар, которые хотят отдохнуть в идиллическом месте.

Мальдивы Фото: unsplash.com

На всех островах страны вы найдете высокие кокосовые пальмы, белые песчаные пляжи и кристально чистые голубые лагуны. Если ваш идеальный отдых – это отдых на мягком песке в тени качающихся пальмовых листьев, то Мальдивы станут для вас раем.

Мальдивы Фото: unsplash.com

На мальдивскую кухню явно влияют ее соседи – Индия, Шри-Ланка, Малайзия и Африка. По этой причине многие блюда напоминают индийское карри с характерным вкусом – слегка более сладким, чем кокосовая вода. Тунец и кокос – основа кухни Мальдив.

Мальдивы Фото: unsplash.com

Одна из лучших вещей, которую вы можете сделать на Мальдивах, – это не делать ничего. Лягте на шезлонг или в гамак и наслаждайтесь захватывающими видами.

Мальдивы Фото: unsplash.com

Эта страна считается идеальной для проведения свадебных церемоний, фотосессий и для медового месяца.

Мальдивы Фото: pexels

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