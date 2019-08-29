ТОП-13 самых живописных городов в Азии
Популярное издание CNN опубликовало любопытный рейтинг для путешественников
Рейтинг самых красивых городов Азии составили авторы издание CNN. На первом месте в списке – старый город Хойан, расположенный на центральном побережье Вьетнама. На втором – цветочная деревня Юфуина, что находится в префектуре Оита на юго-западе Японии, остров Кюсю. Замыкает тройку лидеров Джорджтаун в Малайзии. Исторический квартал, где соединены мультикультурные традиции Малайзии, Китая, Индии и Европы.
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"Среди всего прочего путешественники в Азии могут открыть для себя очаровательные города, в которых царит романтика, история и красота. Если вы ищете образцы архитектуры колониальной эпохи, хотите погрузиться в историю и насладиться потрясающими пейзажами – представляем вашему вниманию 13 самых красивых городов в Азии", – указывает в описании списка редакция CNN.
- Хойан, Вьетнам.
- Юфуин, Япония.
- Джорджтаун, Малайзия.
- Город Виган, Филиппины.
- Луанг Прабанг, Лаос.
- Кампот, Камбоджа.
- Кота Геде, Индонезия.
- Галле, Шри-Ланка.
- Чжоучжуан, Китай.
- Мавлиннонг, Индия.
- Гандрук, Непал.
- Сай Кунг, Гонконг.
- Город Пхукет, Таиланд.
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