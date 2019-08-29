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ТОП-13 самых живописных городов в Азии

Популярное издание CNN опубликовало любопытный рейтинг для путешественников

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:10
Город Пхукет в Таиланде занял 13 место в рейтинге CNN
Город Пхукет в Таиланде занял 13 место в рейтинге CNN
Фото: Depositphotos

Рейтинг самых красивых городов Азии составили авторы издание CNN. На первом месте в списке – старый город Хойан, расположенный на центральном побережье Вьетнама. На втором – цветочная деревня Юфуина, что находится в префектуре Оита на юго-западе Японии, остров Кюсю. Замыкает тройку лидеров Джорджтаун в Малайзии. Исторический квартал, где соединены мультикультурные традиции Малайзии, Китая, Индии и Европы.

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"Среди всего прочего путешественники в Азии могут открыть для себя очаровательные города, в которых царит романтика, история и красота. Если вы ищете образцы архитектуры колониальной эпохи, хотите погрузиться в историю и насладиться потрясающими пейзажами – представляем вашему вниманию 13 самых красивых городов в Азии", – указывает в описании списка редакция CNN.

ТОП-13 самых живописных городов в Азии

  • Хойан, Вьетнам.

Хойан, Вьетнам
Хойан, Вьетнам
Фото: Depositphotos

  • Юфуин, Япония.

Юфуин, Япония
Юфуин, Япония
Фото: Depositphotos

  • Джорджтаун, Малайзия.

Джорджтаун, Малайзия
Джорджтаун, Малайзия
Фото: Depositphotos

  • Город Виган, Филиппины.
  • Луанг Прабанг, Лаос.
  • Кампот, Камбоджа.

Кампот, Камбоджа
Кампот, Камбоджа
Фото: Depositphotos

  • Кота Геде, Индонезия.
  • Галле, Шри-Ланка.
  • Чжоучжуан, Китай.
  • Мавлиннонг, Индия.

Мавлиннонг, Индия
Мавлиннонг, Индия
Фото: Depositphotos

  • Гандрук, Непал.
  • Сай Кунг, Гонконг.
  • Город Пхукет, Таиланд.

Ранее "Сегодня" рассказывали о ТОП-10 лучших мест на планете по версии журнала Time. Также мы опубликовали ТОП-10 городов мира с лучшей ночной жизнью.

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Источник: Сегодня
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