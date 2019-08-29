ТОП-13 самых живописных городов в Азии

Популярное издание CNN опубликовало любопытный рейтинг для путешественников

Город Пхукет в Таиланде занял 13 место в рейтинге CNN Фото: Depositphotos

Рейтинг самых красивых городов Азии составили авторы издание CNN. На первом месте в списке – старый город Хойан, расположенный на центральном побережье Вьетнама. На втором – цветочная деревня Юфуина, что находится в префектуре Оита на юго-западе Японии, остров Кюсю. Замыкает тройку лидеров Джорджтаун в Малайзии. Исторический квартал, где соединены мультикультурные традиции Малайзии, Китая, Индии и Европы.

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"Среди всего прочего путешественники в Азии могут открыть для себя очаровательные города, в которых царит романтика, история и красота. Если вы ищете образцы архитектуры колониальной эпохи, хотите погрузиться в историю и насладиться потрясающими пейзажами – представляем вашему вниманию 13 самых красивых городов в Азии", – указывает в описании списка редакция CNN.

ТОП-13 самых живописных городов в Азии

Хойан, Вьетнам.

Хойан, Вьетнам Фото: Depositphotos

Юфуин, Япония.

Юфуин, Япония Фото: Depositphotos

Джорджтаун, Малайзия.

Джорджтаун, Малайзия Фото: Depositphotos

Город Виган, Филиппины.

Луанг Прабанг, Лаос.

Кампот, Камбоджа.

Кампот, Камбоджа Фото: Depositphotos

Кота Геде, Индонезия.

Галле, Шри-Ланка.

Чжоучжуан, Китай.

Мавлиннонг, Индия.

Мавлиннонг, Индия Фото: Depositphotos

Гандрук, Непал.

Сай Кунг, Гонконг.

Город Пхукет, Таиланд.

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