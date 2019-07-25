ТОП-20 городов мире, о красоте которых не знают туристы
Телеканал CNN опубликовал список самых интересных направлений для нестандартного путешествия
ТОП-20 самых красивых городов на планете, где пока еще нет толп туристов, назвал популярный американский телеканал CNN. Эти места не менее красивы, чем разрекламированные Венеция, Париж и Амстердам, и там вы точно не будете чувствовать себя, как в муравейнике.
Первое место занимает город Оранж во Франции, где главной достопримечательностью является римский театр, который был построен в первом веке нашей эры и местный музей (Orange Museum), расположенный в красивом особняке 17 века.
На втором месте – город Норвич, Великобритания, где расположен Норвичский собор (1096 год) и старейший паб "Адам и Ева" (1249 год).
Замыкает тройку лидеров – красивый датский город Орхус. Туристам рекомендуют посетить самые красивые пляжи и местный художественный музей современного искусства (ARoS Aarhus Art Museum).
- Оранж, Франция.
- Норвич, Великобритания.
- Орхус, Дания.
- Антверпен, Бельгия.
- Гаага, Нидерланды.
- Сараево, Босния и Герцеговина.
- Приштина, Косово.
- Мальме, Швеция.
- Абердин, Шотландия.
- Берн, Швейцария.
- Вроцлав, Польша.
- Тбилиси, Грузия.
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- Минск, Беларусь.
- Ереван, Армения.
- Клуж-Напока, Румыния.
- Дебрецен, Венгрия.
- Анкара, Турция.
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