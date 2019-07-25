Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

ТОП-20 городов мире, о красоте которых не знают туристы

Телеканал CNN опубликовал список самых интересных направлений для нестандартного путешествия

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:01
Город Орхус в Дании впечатляет красотой
Город Орхус в Дании впечатляет красотой
Фото: Depositphotos

ТОП-20 самых красивых городов на планете, где пока еще нет толп туристов, назвал популярный американский телеканал CNN. Эти места не менее красивы, чем разрекламированные Венеция, Париж и Амстердам, и там вы точно не будете чувствовать себя, как в муравейнике. 

Читайте также
Куда ездят в путешествие туристы из разных стран мира

Первое место занимает город Оранж во Франции, где главной достопримечательностью является римский театр, который был построен в первом веке нашей эры и местный музей (Orange Museum), расположенный в красивом особняке 17 века. 

Город Оранж во Франции
Город Оранж во Франции
Фото: Flickr

На втором месте – город Норвич, Великобритания, где расположен Норвичский собор (1096 год) и старейший паб "Адам и Ева" (1249 год). 

Город Норвич, Великобритания
Город Норвич, Великобритания
Фото: Depositphotos

Замыкает тройку лидеров – красивый датский город Орхус. Туристам рекомендуют посетить самые красивые пляжи и местный художественный музей современного искусства (ARoS Aarhus Art Museum). 

Город Орхус
Город Орхус
Фото: Depositphotos

ТОП-20 самых красивых европейских городов

  • Оранж, Франция.
  • Норвич, Великобритания.
  • Орхус, Дания.
  • Антверпен, Бельгия.
  • Гаага, Нидерланды.

Гаага, Нидерланды
Гаага, Нидерланды
Фото: Владимир Грисюк

  • Сараево, Босния и Герцеговина.
  • Приштина, Косово.
  • Мальме, Швеция.
  • Абердин, Шотландия.
  • Берн, Швейцария.
  • Вроцлав, Польша.
  • Тбилиси, Грузия.

Смотрите видео: что необходимо посмотреть туристам в Грузии

  • Минск, Беларусь.
  • Ереван, Армения.

Ереван, Армения
Ереван, Армения
Фото: Владимир Грисюк

  • Клуж-Напока, Румыния.
  • Дебрецен, Венгрия.
  • Анкара, Турция.

Ранее "Сегодня" писали, куда поехать в августе 2019 за границу. Кроме этого, эксперты назвали лучший курорт, город и пляж в Европе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как сэкономить на отдыхе с детьми: три лайфхака Куда поехать на День Независимости 2019: увлекательные туры Куда ездят в путешествие туристы из разных стран мира Украинец совершил кругосветное путешествие и установил три рекорда
туризм видео куда поехать путишествия
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале
Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Страшно: Як нам зажає страх і як його перемогти – інструкція
Страшно: Як нам зажає страх і як його перемогти – інструкція
Ох, ось воно що: зв'язок безсонних ночей і зайвих кілограмів
Ох, ось воно що: зв'язок безсонних ночей і зайвих кілограмів

Популярные статьи

Сегодня, 12:11Fun

25 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 09:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Сегодня, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 18:24Wellness

Лечение поджелудочной: лучшие народные средства

Вчера, 09:40Fun

Невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок

23 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июляFun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

23 июляFun

Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

23 июляFun

Появился простой тест, определяющий самых умных людей

23 июляШоу-бизнес

"Сильно ошибся": Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии

23 июляFun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

23 июляWellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

23 июляFun

Заметить крайне сложно: иллюзия на фото поставила сеть в тупик

23 июляFun

Разгадана тайна загадочного черноморского артефакта

22 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

22 июляШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

Новости партнеров

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й
Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й
Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом
Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом
Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»
Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»
ТОП-5 способов улучшить зрение
ТОП-5 способов улучшить зрение
Замість печива: Топ-3 найкорисніших сухофруктів
Замість печива: Топ-3 найкорисніших сухофруктів
С каждым днем Алматы все ближе к созданию «умного» города
С каждым днем Алматы все ближе к созданию «умного» города
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь