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ТОП-3 лучших кварталов в мире для путешествия в 2019 году

Эксперты рассказали, какие места в мире стоит посетить каждому

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:47
Район Сан-Жоржи-ди-Арроюш в Лиссабоне назвали самым красивым
Район Сан-Жоржи-ди-Арроюш в Лиссабоне назвали самым красивым
Фото: Depositphotos

Популярный портал о путешествиях и развлечениях Time Out составил рейтинг самых интересных для туристов районов в мире. В тройку лидеров вошли португальский Сан-Жоржи-ди-Арроюш в Лиссабоне, японский Симо-Китадзава в Токио, а также Оникан в нигерийском Лагосе.

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Первое место – Сан-Жоржи-ди-Арроюш

Это мультикультурный центр, в котором туристы могут познакомиться с уличным искусством, историческим достоянием, кухней разных народов мира, а также с аутентичной подпольной культурой.

Сан-Жоржи-ди-Арроюш
Сан-Жоржи-ди-Арроюш
Фото: timeout.com

Второе место – Симо-Китадзава

Район Симо-Китадзава в Токио (Япония) славится винтажными магазинами и ресторанами с местными острыми блюдами.

Симо-Китадзава в Токио
Симо-Китадзава в Токио
Фото: timeout.com

Третье место – Оникан

В Оникан (Нигерия) путешественники приезжают ради разнообразной архитектуры, через которую прослеживается история города – от зданий колониальной эпохи до современных монументальных сооружений в западном стиле.

Арт-центр в районе Оникан, Нигерия
Арт-центр в районе Оникан, Нигерия
Фото: timeout.com

Ранее "Сегодня" рассказывали о ТОП-10 лучших мест на планете по версии журнала Time. Также мы опубликовали ТОП-10 городов мира с лучшей ночной жизнью.

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Источник: Сегодня
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