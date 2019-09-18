ТОП-3 лучших кварталов в мире для путешествия в 2019 году
Эксперты рассказали, какие места в мире стоит посетить каждому
Популярный портал о путешествиях и развлечениях Time Out составил рейтинг самых интересных для туристов районов в мире. В тройку лидеров вошли португальский Сан-Жоржи-ди-Арроюш в Лиссабоне, японский Симо-Китадзава в Токио, а также Оникан в нигерийском Лагосе.
Смотрите видео: когда путешествия в космос станут доступными для всех
Это мультикультурный центр, в котором туристы могут познакомиться с уличным искусством, историческим достоянием, кухней разных народов мира, а также с аутентичной подпольной культурой.
Район Симо-Китадзава в Токио (Япония) славится винтажными магазинами и ресторанами с местными острыми блюдами.
В Оникан (Нигерия) путешественники приезжают ради разнообразной архитектуры, через которую прослеживается история города – от зданий колониальной эпохи до современных монументальных сооружений в западном стиле.
Ранее "Сегодня" рассказывали о ТОП-10 лучших мест на планете по версии журнала Time. Также мы опубликовали ТОП-10 городов мира с лучшей ночной жизнью.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.