Смотровые площадки и террасы Киева с самым красивым видом

Места, откуда открывается завораживающий вид на столицу

Киев – древний город с потрясающей архитектурой. Он становится еще красивее, если смотреть на него с высоты.

В этом материале собрали самые красивые смотровые площадки и террасы украинской столицы, с которых открывается завораживающий вид на город.

Колокольня в Киево-Печерской Лавре

Колокольня Киево-Печерской лавры Фото: facebook.com/kplavra

Колокольня православной святыни находится недалеко от входа в Киево-Печерськую лавру, рядом со Святыми воротами. Ее высота — 96 метров. Подняться можно на третий ярус башни, преодолев 374 ступеньки. На самом верху находится смотровая площадка с роскошными видами на Киев.

Стоимость посещения колокольни – 130 гривен для взрослых и 65 гривен для школьников, студентов и пенсионеров. Подробнее – здесь.

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Во время посещения заповедника необходимо использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 19:00. Кассы работают с 9:00 до 18:45.

Адрес: ул. Лаврская, 9

Смотровая площадка на монументе "Родина-мать"

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Высота скульптуры от земли до кончика меча составляет 102 метра! С вершины открывается потрясающая панорама на город, особенно на закате. Желающие могут посетить несколько смотровых площадок.

Первая расположена на высоте 91 метр и называется "экстрим". Она доступна для посетителей старше 18 лет и предусматривает физические нагрузки, обязательное наличие спортивной обуви и удобной одежды (брюки). Работает при условии хорошей погоды. Обратите внимание, что одновременно на обзорной площадке могут находиться только два человека и инструктор. Стоимость – 300 гривен.

Также можно подняться на нижнюю смотровую площадку монумента, которая расположена на высоте 36 метров. Стоимость – 100 гривен для взрослых и 70 гривен для студентов и школьников. Аренда бинокля – 50 гривен.

График работы – с 10:00 до 18:00 в будние, и с 10:00 до 19:00 в выходные, подробнее здесь.

Адрес: ул. Лаврская, 24

Замковая Гора

Замковая гора Фото: instagram.com/lina.mykhailova

Это неофициальная и бесплатная смотровая площадка, которая находится недалеко от Андреевского спуска. Здесь любят проводить время туристы и жители столицы, наблюдая волшебные виды на новые и старинные киевские дома, а также на Андреевскую Церковь. Чтобы подняться на гору, нужно преодолеть путь из металлических ступенек. Экскурсоводы рассказывают, что если подымаясь вы загадаете желание, оно обязательно сбудется.

Адрес: Андреевский спуск

Крыша в ЖК "Александровский"

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На крыше 25-этажки ЖК "Александровкий" оборудована единственная официальная смотровая площадка Киева. Со 100-метровой высоты хорошо видно Соломенку, Севастопольскую площадь, Музей авиации и телевышку на Дорогожичах. Если крышу заранее не забронировали под мероприятие, смотровая площадка работает ежедневно с 12:00 до 22:00, и при условии хорошей погоды.

Стоимость посещения — 50 гривен, в нее входит бинокль, теплый плед, чашка чая или кофе, бесплатный wi-fi. Предварительно нужно позвонить.

Адрес: В. Лобановского 4-а

Терраса SOLOD levantine grill

Красивый вид на столицу открывается также и с террас некоторых заведений. Например, на крыше ТЦ Silver Breeze, что на левом берегу Киева, открывается умопомрачительный вид на мост Патона, Родину-мать и правый берег.

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По средам, пятницам и субботам здесь играет живая музыка, а по вторникам, четвергам и воскресеньям – разные диджеи. В меню – суши, бургеры, салаты и блюда на мангале.

Адрес: пр-т Павла Тычины, 1В

Терраса ресторана Atmosfera

На правом берегу Киева расположилась еще одна очень красивая терраса – в ресторане Atmosfera, на крыше отеля Premier Palace Hotel Kyiv. Гостям заведения открывается завораживающий вид на улицу Крещатик, Олимпийский стадион и Бессарабский рынок.

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На летней площадке есть открытая и закрытая зоны. В меню авторские блюда и коктейли на любой вкус.

Адрес: Отель Premier Palace Hotel Kyiv, бульвар Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29

Ранее стало известно, что в Мариинском дворце будут проводить бесплатные экскурсии для школьников. Также, в Киеве разгорелся новый скандал вокруг крупнейшего в Европе книжного рынка.

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