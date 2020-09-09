Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Смотровые площадки и террасы Киева с самым красивым видом

Сегодня, 16:33

Места, откуда открывается завораживающий вид на столицу

Киев – древний город с потрясающей архитектурой. Он становится еще красивее, если смотреть на него с высоты.

В этом материале собрали самые красивые смотровые площадки и террасы украинской столицы, с которых открывается завораживающий вид на город.

Колокольня в Киево-Печерской Лавре

Колокольня Киево-Печерской лавры
Колокольня Киево-Печерской лавры
Фото: facebook.com/kplavra

Колокольня православной святыни находится недалеко от входа в Киево-Печерськую лавру, рядом со Святыми воротами. Ее высота — 96 метров. Подняться можно на третий ярус башни, преодолев 374 ступеньки. На самом верху находится смотровая площадка с роскошными видами на Киев.

Стоимость посещения колокольни – 130 гривен для взрослых и 65 гривен для школьников, студентов и пенсионеров. Подробнее – здесь.

INSTAGRAM

Во время посещения заповедника необходимо использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 19:00. Кассы работают с 9:00 до 18:45.

Адрес: ул. Лаврская, 9

Смотровая площадка на монументе "Родина-мать"

INSTAGRAM

Высота скульптуры от земли до кончика меча составляет 102 метра! С вершины открывается потрясающая панорама на город, особенно на закате. Желающие могут посетить несколько смотровых площадок.

Первая расположена на высоте 91 метр и называется "экстрим". Она доступна для посетителей старше 18 лет и предусматривает физические нагрузки, обязательное наличие спортивной обуви и удобной одежды (брюки). Работает при условии хорошей погоды. Обратите внимание, что одновременно на обзорной площадке могут находиться только два человека и инструктор. Стоимость – 300 гривен.

Также можно подняться на нижнюю смотровую площадку монумента, которая расположена на высоте 36 метров. Стоимость – 100 гривен для взрослых и 70 гривен для студентов и школьников. Аренда бинокля – 50 гривен.

График работы – с 10:00 до 18:00 в будние, и с 10:00 до 19:00 в выходные, подробнее здесь.

Адрес: ул. Лаврская, 24

Замковая Гора

Замковая гора
Замковая гора
Фото: instagram.com/lina.mykhailova

Это неофициальная и бесплатная смотровая площадка, которая находится недалеко от Андреевского спуска. Здесь любят проводить время туристы и жители столицы, наблюдая волшебные виды на новые и старинные киевские дома, а также на Андреевскую Церковь. Чтобы подняться на гору, нужно преодолеть путь из металлических ступенек. Экскурсоводы рассказывают, что если подымаясь вы загадаете желание, оно обязательно сбудется.

Адрес: Андреевский спуск

Крыша в ЖК "Александровский"

INSTAGRAM

На крыше 25-этажки ЖК "Александровкий" оборудована единственная официальная смотровая площадка Киева. Со 100-метровой высоты хорошо видно Соломенку, Севастопольскую площадь, Музей авиации и телевышку на Дорогожичах. Если крышу заранее не забронировали под мероприятие, смотровая площадка работает ежедневно с 12:00 до 22:00, и при условии хорошей погоды.

Стоимость посещения — 50 гривен, в нее входит бинокль, теплый плед, чашка чая или кофе, бесплатный wi-fi. Предварительно нужно позвонить.

Адрес: В. Лобановского 4-а

Терраса SOLOD levantine grill

Красивый вид на столицу открывается также и с террас некоторых заведений. Например, на крыше ТЦ Silver Breeze, что на левом берегу Киева, открывается умопомрачительный вид на мост Патона, Родину-мать и правый берег.

INSTAGRAM

По средам, пятницам и субботам здесь играет живая музыка, а по вторникам, четвергам и воскресеньям – разные диджеи. В меню – суши, бургеры, салаты и блюда на мангале.

Адрес: пр-т Павла Тычины, 1В

Терраса ресторана Atmosfera

На правом берегу Киева расположилась еще одна очень красивая терраса – в ресторане Atmosfera, на крыше отеля Premier Palace Hotel Kyiv. Гостям заведения открывается завораживающий вид на улицу Крещатик, Олимпийский стадион и Бессарабский рынок.

INSTAGRAM

На летней площадке есть открытая и закрытая зоны. В меню авторские блюда и коктейли на любой вкус.

Адрес: Отель Premier Palace Hotel Kyiv, бульвар Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29

Ранее стало известно, что в Мариинском дворце будут проводить бесплатные экскурсии для школьников. Также, в Киеве разгорелся новый скандал вокруг крупнейшего в Европе книжного рынка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Wizz Аir запускает рейсы в Чехию из двух украинских городов Молдова открыла границы для иностранцев: можно ли въезжать украинцам Снова без головы: над памятником Данте в Киеве поглумились вандалы (фото) Кипр, Грузия и Греция: когда эти страны откроют границы для украинских туристов Wizz Air отменяет все рейсы из Украины в Венгрию на сентябрь
Киев крыша смотровая площадка куда пойти
Реклама

Новости партнеров

Три блюда украинской кухни, которые стоит приготовить
Три блюда украинской кухни, которые стоит приготовить
Демі Роуз похизувалася фігурою
Демі Роуз похизувалася фігурою
Машиной Ефремова в момент ДТП управлял «известный человек»
Машиной Ефремова в момент ДТП управлял «известный человек»
Астрологи составили топ лучших жен по знаку Зодиака
Астрологи составили топ лучших жен по знаку Зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 13:00Шоу-бизнес

Дочь и коллеги Михаила Ефремова отреагировали на приговор актеру

Сегодня, 05:57Fun

Старейшие близнецы в Великобритании удивили зрителей шоу: фото

Сегодня, 05:40Психология

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Овнам нельзя принимать импульсивных решений, а Тельцам – контролировать слова

Вчера, 11:41Шоу-бизнес

Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП

Вчера, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 8 сентября: Стрельцы будут слишком импульсивны, а Козерогов ждет новое знакомство

Вчера, 05:05Events

8 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 сентябряШоу-бизнес

Известный украинский певец заразился коронавирусом

7 сентябряFun

"Кот-собственник" прославился благодаря безграничной любви к хозяину: милые фото

7 сентябряШоу-бизнес

Лилия Ребрик откровенно рассказала о скандалах с мужем

7 сентябряFood

Без лактозы: плюсы и минусы растительного молока

7 сентябряFun

Женщина узнала о беременности во время родов: "Не было ни одного признака"

7 сентябряТехно

Раскрыта неприятная особенность iPhone 12

7 сентябряEvents

7 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 7 сентября: у Весов и Скорпионов будет хороший день

7 сентябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" во втором эфире

6 сентябряEvents

Гороскоп на завтра 7 сентября 2020 года: кто из знаков зодиака может рассчитывать на карьерный рост

Новости партнеров

Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Выяснилось, кто мог находиться с Ефремовым в момент рокового ДТП
Выяснилось, кто мог находиться с Ефремовым в момент рокового ДТП
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Экс-жена Павлика о певце после скандала из-за смерти сына
Экс-жена Павлика о певце после скандала из-за смерти сына
Они не должны были попасть в Сеть: самые неудачные фото Брежневой
Они не должны были попасть в Сеть: самые неудачные фото Брежневой
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Куди зникла головна конкурентка Софії Ротару Надія Чепрага
Куди зникла головна конкурентка Софії Ротару Надія Чепрага
Какой была Высоцкая, когда познакомилась с Кончаловским
Какой была Высоцкая, когда познакомилась с Кончаловским

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять